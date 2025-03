Un chien policier sauvé de justesse par son maître alors qu'il se trouvait dans sa voiture en flammes

Un maître-chien de la police australienne a eu très peur pour son ami à 4 pattes, qui se trouvait à bord de son véhicule de patrouille quand quelqu’un y a mis le feu. On imagine également la terreur que le Berger Allemand a dû ressentir à ce moment-là. Fort heureusement, son humain est intervenu très vite.

Un chien policier a survécu in extremis à l’incendie du véhicule de son maître grâce à la réaction rapide et efficace de ce dernier, rapportait le média australien ABC.



7NEWS Adelaide / Facebook

La police de l’Etat d’Australie-Méridionale a lancé un appel à témoin après l’incident, qui s’est produit le dimanche 16 février 2025 à Oakden, ville de la banlieue d’Adélaïde.

Vers 22h30 locales cette nuit-là, les forces de l’ordre avaient été sollicitées pour des nuisances. L’unité cynophile avait été déployée pour y mettre fin. Arrivé sur les lieux, le maître-chien a stationné son véhicule sur Sussex Court, une voie jouxtant le principal parc de la ville.

Il est sorti avec Jax, l’un des 2 chiens policiers qu’il transportait. Gus, lui, a été laissé à l’arrière de la voiture.



7NEWS Adelaide / Facebook

« Environ 15 minutes plus tard, l'agent a remarqué une silhouette sombre près de l'arrière du véhicule et a vu quelque chose heurter le hayon arrière ouvert et prendre feu », indiquait la police de l’Etat d’Australie-Méridionale dans un communiqué relayé par ABC.

« Gus n'a pas eu besoin de soins »

Le policier est vite revenu vers la voiture et est ainsi parvenu à sauver le Berger Allemand et à éteindre les flammes. « Heureusement, Gus n'a pas eu besoin de soins et n'a pas été affecté par l'incendie », précisait la police.

Il s’en est fallu de peu pour que le chien soit grièvement blessé, voire pire. Il a courageusement repris le travail aux côtés de son maître après cet épisode qui aurait pu avoir une issue dramatique.

7NEWS Adelaide / Facebook

La police d’Australie-Méridionale a ouvert une enquête et demande à toute personne détenant des informations ou des enregistrements de vidéosurveillance susceptibles de faire avancer les investigations de la contacter pour lui transmettre ces éléments.