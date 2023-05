Un chien policier s'enferme dans une voiture de patrouille, nécessitant l'intervention d'un mécanicien

Un chien de la police s’étant retrouvé prisonnier du véhicule de patrouille a été libéré avec l’aide d’un mécanicien et des officiers, rapportait l’East Anglian Daily Times.

Le Hadleigh Show est un évènement très attendu et apprécié des habitants du Suffolk (Est de l’Angleterre) et des comtés environnants. Lors de ce rendez-vous, qui en était à sa 184e édition le samedi 20 mai 2023, des maîtres-chiens de la police et leurs partenaires canins avaient organisé une série de démonstrations.

Les forces de l’ordre voulaient ainsi montrer au public que la formation des chiens policiers était fondée sur le renforcement positif. « Notre objectif était de montrer que l’entraînement des chiens est basé sur la récompense. C’est amusant et ils apprécient », explique ainsi l’officier James Wells à l’East Anglian Daily Times.

Des unités cynophiles de la police du Suffolk et du Norfolk prenaient part à ces exercices qui tenaient les spectateurs en haleine.



« Ces chiens sont capables d'un bon contrôle tout en utilisant une force raisonnable lorsque cela est nécessaire », poursuit l’officier Wells. L’un de ces quadrupèdes a toutefois vécu une petite mésaventure, heureusement sans conséquence, lors de cette manifestation.

« Un policier a ouvert la trappe à l’intérieur de la voiture pendant que nous jouions un scénario avec un faux criminel », relate James Wells. Ladite ouverture permet au chien de passer vers l’avant du véhicule. L’animal a effectué son intervention sans aucun accroc, puis est revenu vers l’arrière de la voiture.

A son retour, un levier a été involontairement poussé, ce qui a entraîné le verrouillage des portes du véhicule avec le chien à l’intérieur. Ce dernier s’est ensuite mis à appuyer sur le klaxon, et comme les lumières étaient déjà allumées, cela a actionné les sirènes.

Un mécanicien à la rescousse

Les policiers ont demandé aux spectateurs s’il y avait un serrurier parmi eux. Jen, un mécanicien, a proposé son aide. Malgré toute sa bonne volonté, il n’est toutefois pas parvenu à déverrouiller les portes. Décision a finalement été prise de briser l’une des vitres pour faire sortir le chien.

Pour l’officier Wells, cet incident a constitué une excellente leçon pour tous, mais aussi l’occasion pour les policiers de faire preuve « d’un peu d’humour » auprès du public.