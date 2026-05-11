Un chien policier retrouve un adolescent autiste en suivant l'odeur de sa chaussette et reçoit un jouet en cadeau

Mobilisé pour retrouver un adolescent autiste disparu, un chien pisteur de la police appelé Ruger a suivi une simple odeur jusqu’à un secteur précis de la ville. Son flair a permis de localiser le jeune homme sain et sauf. Une intervention décisive qui lui a valu les félicitations de ses collègues humains et un nouveau jouet bien mérité.

Sur bien des missions, les chiens employés par les forces de l'ordre et les unités de secours sont irremplaçables, en particulier lorsqu'il s'agit de retrouver des personnes disparues. L'un de ces héros canins s'est récemment illustré en Floride (Etats-Unis). Grâce à lui, une personne extrêmement vulnérable et s'étant égarée en pleine nuit a fini par être localisée à temps, rapportait FOX News .

Les faits se sont déroulés le mardi 26 avril 2026 à Jacksonville. Peu avant 22h locales, le bureau du shérif du comté du même nom (Jacksonville Sheriff’s Office) a mobilisé ses adjoints pour tenter de retrouver un adolescnt atteint d'autisme. Ce dernier s'était volatilisé et sa famille était extrêmement inquiète.

« Ruger a mérité son jouet préféré »

Ruger, chien policier spécialisé dans le pistage, faisait partie du dispositif déployé en compagnie de son maître Chris Havens. On a donné au quadrupède un vêtement appartement au disparu à renifler, une chaussette en l'occurrence, et il s'est aussitôt mis au travail.

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Jacksonville Sheriff's Office / Facebook

Le Golden Retriever a mené son maître et les collègues de celui-ci à l'intersection de Beach Boulevard et de Ryar Road, dans l'est de la ville. C'est là que les intervenants ont entendu l'adolescent perdu crier à l'aide alors qu'il se trouvait sur le parking d'un magasin. Il était sain et sauf.

Le brave Ruger a été récompensé, s'étant vu offrir un tout nouveau jouet à mâcher. « Parce qu'il a été capable de guider les agents jusqu'à l'adolescent disparu, le chien Ruger a mérité son jouet préféré et beaucoup de "bon garçon" ! », peut-on effectivement lire sur un post Facebook du Jacksonville Sheriff’s Office. Une publication comportant la vidéo montrant le moment où l'adolescent a été retrouvé et que voici :

L'info Woopets : comment un chien pisteur parvient-il à retrouver une personne disparue ?

Les chiens de recherche comme Ruger disposent d’un odorat exceptionnel, qui leur permet de détecter et de distinguer des odeurs humaines très précises même dans un environnement urbain saturé.

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Tout commence généralement par un objet imprégné de l’odeur de la personne recherchée, comme un vêtement porté récemment. A partir de cette signature olfactive, le chien peut identifier une trace spécifique et la remonter.

En intervention, le chien travaille souvent en autonomie relative. Son maître-chien le guide et sécurise la progression, mais c’est l’animal qui analyse en continu les variations de concentration d’odeurs pour suivre la piste, parfois sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres.