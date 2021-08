Un chien policier honoré un an et demi après une grave blessure subie lors d’une intervention héroïque

Le weekend dernier, une cérémonie a eu lieu en l’honneur de Kaos, chien de la police australienne comptant 7 années de service et grièvement blessé l’an dernier. Parallèlement au maintien de l’ordre, ce Berger Allemand apporte aussi du réconfort aux enfants malades.

Un chien policier a été honoré pour sa brillante carrière samedi dernier à Brisbane dans l’Est de l’Australie, rapporte Queensland Police News ce lundi 2 août.

Le quadrupède en question est un Berger Allemand de 8 ans répondant au nom de Kaos. Il sert dans les forces de l’ordre australiennes depuis l’âge d’un an.

Il s’est vu décerner le « German Shepherd Dog Council of Australia (GSDCA) Outstanding Canine Service Award », la plus haute distinction accordée à un Berger Allemand officiant dans la police du pays.

La décoration lui a été remise lors d’une cérémonie s’étant tenue dans les locaux du club canin Dogs Queensland Group à Durack, dans la banlieue de Brisbane. Le brave Kaos était accompagné de son maître-chien Jim Griffiths, sa famille et Sean Baxendell, chef des unités cynophiles de la police locale.

« Nous avons le plaisir d’honorer Kaos après ses 7 années de service au sein de la police du Queensland », a déclaré Annie Tamblyn du GSDCA. Un chien « à la fois craint par les criminels et aimé des enfants, en particulier lorsqu’il leur rend visite à l’hôpital pour enfants du Queensland », a-t-elle ajouté.

Kaos avait frôlé le pire l’an dernier

Kaos avait survécu à une terrible agression il y a un an et demi. Le 2 février 2020, il avait été transporté aux urgences vétérinaires après avoir été poignardé par l’un des 2 suspects qu’il poursuivait. Le Berger Allemand s’en était miraculeusement remis et avait repris le travail.

L’officier Griffiths a également prononcé un bref discours lors de la cérémonie dédiée à son partenaire. « Nos chiens policiers réalisent des choses extraordinaires chaque jour. Je suis donc honoré que Kaos ait eu l’opportunité d’être reconnu pour ce qu’il a fait », a-t-il notamment dit à son sujet.

