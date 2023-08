Un chien policier héroïque redonne espoir à la famille d'une automobiliste s'étant perdue après un accident

Une automobiliste perdue et ayant pris conscience à la suite d’un accident a été sauvée in extremis par un chien policier et son maître, rapportait WXYZ Channel 7.

Le dimanche 6 août, la dame en question avait percuté un arbre alors qu’elle était au volant de sa voiture, dans le comté de Livingston à l’ouest de Detroit, dans le Michigan (Etats-Unis).

Les membres de sa famille avaient localisé son véhicule le lendemain, mais la conductrice était introuvable. « Il y avait du sang sur le volant et sur le siège passager. Je suppose donc qu'elle a été assommée puis s'est réveillée désorientée », confiait alors la sœur de la victime.

Les adjoints du shérif du comté de Livingston se sont lancés à sa recherche, mais sans résultat. Le mardi 8 août, la famille s’est tournée vers la police de l’Etat du Michigan. Cette dernière a rapidement mobilisé plusieurs binômes de son unité canine.

Parmi eux se trouvaient l’officier Jeff Schrieber et son fidèle partenaire, un Berger Allemand de 4 ans appelé Woodson. L’officier Schrieber fait partie de la police depuis 23 ans, alors que le quadrupède avait déjà maintes fois prouvé son efficacité en matière de recherche de personnes disparues.



« Je la retrouverai », a promis le maître-chien aux proches de la dame. Il savait que Woodson était capable d’accomplir cette mission. Il a tenu sa promesse.

Tous 2 se sont engagés sur un champ de maïs boueux. « C’est comme si des aiguilles vous traversaient le visage, raconte le policier alors que le Berger Allemand accélérait le pas. J'étais encore au milieu du champ de maïs et il a commencé à me tirer sur environ 75 mètres dans une direction donnée ».

Mission accomplie pour Woodson

La victime était là, inconsciente. Le policier a réussi à la réveiller et a contacté ses collègues, qui se sont empressés de le rejoindre. Ils lui ont donné de l’eau et l’ont couverte, car elle était en hypothermie.

Elle a ensuite été transportée en urgence. D’après ce que les médecins ont dit à la famille, elle n’aurait pas survécu si elle avait été retrouvée plus tard. Woodson lui a bel et bien sauvé la vie.



Quelques jours plus tôt, la police de l’Etat du Michigan avait organisé une cérémonie pour rendre hommage aux chiens policiers passés par ses rangs. Son unité canine existe depuis 1960. Une sculpture a été dévoilée lors de cet évènement.