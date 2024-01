Impatients de découvrir leurs cadeaux de Noël, ces 2 Labradoodles réservent une désagréable surprise à leur maîtresse (vidéo)

À Noël, il n’est pas rare que les propriétaires d’animaux de compagnie prévoient de leur offrir un cadeau. Kylika Miller, une créatrice de contenus américaine, avait acheté quelques petites surprises pour ses 2 Labradoodles et elle les avait soigneusement cachées en attendant le jour J. De toute évidence, les 2 toutous ne comptaient pas attendre pour déballer leurs cadeaux comme en témoigne une amusante vidéo postée sur TikTok !

En rentrant chez elle au retour de l’église, Kylika Miller a eu une mauvaise surprise. Ses 2 Labradoodles avaient fait une orgie de friandises après avoir trouvé la cachette de leurs cadeaux de Noël…

Sans aucun remords

Dans une vidéo hilarante postée sur le compte TikTok de la jeune femme, on commence par voir les reliefs de la petite fête : des emballages déchiquetés, des joujoux dispersés… En suivant les preuves du méfait, la caméra tombe sur 2 Labradoodles à l’air innocent. Ne se sentant absolument pas coupables, ils semblent même sourire, très fiers de leur fantastique découverte.

Profitant de l’absence de leur maîtresse, les 2 toutous avaient réussi à se glisser dans le placard où leurs cadeaux de Noël étaient cachés et ils les avaient emmenés dans le salon pour les déballer. Les 2 chiens espiègles ont ainsi dévoré 2 sachets entiers de friandises au bœuf pour leur plus grand plaisir, au risque de quelques maux d’estomac…

Des internautes hilares

Relayée par PetHelpful, cette amusante vidéo a rapidement gagné en popularité. Depuis sa publication le 17 décembre dernier, elle a été visionnée plus de 1,5 million de fois et a cumulé plus de 171 000 likes.

© @kylikamiller44 / TikTok

Ces 2 toutous pris en fragrant délit de bêtise qui ne montre aucun remords a provoqué l’hilarité de nombreux internautes.

Plusieurs d’entre eux ont commenté vidéo en se mettant à la place des boules de poils : « Noël est arrivé tôt, maman », « Tu ne croiras jamais ce que nous avons trouvé dans ton placard » ou encore « Maman ! Nous avons trouvé une surprise ! Regarde comme c’est cool ! », peut-on lire sous la publication.

A lire aussi : La propriétaire d'un chien disparu 2 semaines plus tôt continuait d'espérer un miracle jusqu'à ce que son téléphone sonne

Un internaute a même pris la défense des 2 chenapans : « En tant qu’avocat, les bébés à fourrure sont innocents. Vous n’avez pas bien caché ces cadeaux ! », écrit-il.

De toute façon, avec leurs bouilles joyeuses tout à fait désarmantes, comment leur en vouloir ? Comme un autre utilisateur de TikTok a pu l’écrire : « Ils sont trop mignons pour être coupables »…