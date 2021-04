Un chien piégé dans un cornhole reçoit un panier de Pâques après avoir été sauvé par des policiers

Après avoir essayé, sans succès, de libérer sa tête coincée dans une planche de bois, les maîtres d’un chiot un peu trop curieux ont sollicité l’aide de la police. Le jeune chien appelé Ace s’en est sorti sans une égratignure.

Poussés par leur curiosité et leur insatiable envie de découvrir le monde, les chiots passent le plus clair de leur temps à fouiner un peu partout. Parfois, cela leur vaut quelques mésaventures, comme cela a été le cas pour Ace. Son moment de solitude survenu vendredi dernier (2 avril) est rapporté par People.

Ce jeune croisé Berger Allemand de 10 semaines vit à Fair Oaks Ranch, dans l’Etat du Texas, avec son propriétaire Kurt Leslie et sa famille. Ces derniers ont eu droit à une grosse frayeur en constatant qu’il s’était coincé la tête dans l’un des trous d’une planche de cornhole en bois.

Le cornhole, c’est ce jeu qui consiste à lancer des sacs en tissu remplis de grains en essayant de les faire atterrir dans une ouverture circulaire, faite sur une planche inclinée. Ses propriétaires ont tout essayé pour le décoincer, mais leurs tentatives ont échoué. A court d’options, ils ont alors décidé d’appeler la police locale.

Des photos souvenirs et un cadeau après son sauvetage

L’officier Michael Maddox a été le premier à arriver sur les lieux, suivi peu après par sa collègue Amanda Hinojosa. Avec l’aide de ses maîtres, ils ont réussi à manœuvrer le chien jusqu’à le libérer sans lui causer la moindre blessure.

Le chiot pouvait à nouveau gambader joyeusement dans le jardin, comme si de rien n’était. Il a fièrement posé aux côtés des policiers qui l’ont sauvé et des enfants. Sa famille a bien pris soin de cacher la planche de cornhole pour éviter un nouvel incident. Le surlendemain, il a même une droit à un cadeau ; un panier de Pâques, avec des friandises et des jouets.

Le petit chien a donné un tout autre sens à l’expression « Ace in the hole » (littéralement, « un as dans le trou »), désignant un atout que l’on garde précieusement en attendant le moment opportun pour l’utiliser.