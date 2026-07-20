Un chien perdu depuis 2 semaines est retrouvé dans un marais alors qu'il nage entouré de mouettes et sauvé grâce à un hydroglisseur

En Californie, un chien introuvable depuis la fête nationale américaine est rentré auprès de sa famille près de 2 semaines plus tard à l'issue d'un sauvetage spectaculaire. L'animal a été repéré par un témoin puis localisé par un drone alors qu'il nageait dans un marais et que des mouettes le suivaient de près. Des secouristes se sont servi d'une embarcation légère et rapide pour le ramener sur la terre ferme.

On ne connaît pas le nom de ce petit chien au pelage noir, mais tout le monde sait désormais qu'il est quasiment un miraculé. Il a été secouru en fin de semaine dernière après avoir passé 13 jours loin de son foyer et s'être retrouvé à nager pour sa survie au milieu d'un marais, rapportait le Los Angeles Times le dimanche 19 juillet.

Le 4 juillet dernier, les Etats-Unis célébraient le 250e anniversaire de leur Déclaration d'indépendance. Des feux d'artifice avaient été tirés un peu partout dans le pays à cette occasion. C'est très probablement l'un d'eux qui avait effrayé le canidé en question, en fugue depuis ce jour-là.

Sa famille l'avait cherché partout, sans résultat. Elle est restée sans nouvelles de lui jusqu'au vendredi 17 juillet, date à laquelle un habitant de Menlo Park, ville de la baie de San Francisco (Californie), l'a vu nager dans un marais.

Le chien « escorté » par des mouettes a été sauvé et rendu à ses maîtres

Ce signalement a déclenché l'intervention des pompiers locaux, ceux du Menlo Park Fire Protection District, qui ont aussitôt déployé un drone. Grâce à la caméra de ce dernier, ils ont fini par localiser le quadrupède et ont ainsi filmé une scène surréaliste ; pendant qu'il pataugeait dans tous les sens, des mouettes volaient en cercle au-dessus de lui.



East Palo Alto Police Department / Facebook

Une équipe de sauvetage a rapidement été mobilisée. Elle a utilisé un hydroglisseur pour atteindre l'emplacement du chien, l'attraper et le faire monter à bord. Le rescapé a été séché et réconforté avant de regagner la rive. Peu après, il a été remis sain et sauf à ses propriétaires.

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East Palo Alto Police Department / Facebook

La vidéo de ce sauvetage a été postée par la police d'East Palo Alto (East Palo Alto Police Department) sur sa page Facebook. La voici :

L'info Woopets : les mouettes représentaient-elles un danger pour le chien ?

La présence des mouettes autour du chien a pu sembler inquiétante, mais il est très peu probable qu’elles aient constitué une véritable menace pour lui.

Ces oiseaux marins sont des opportunistes qui observent souvent les situations inhabituelles à la recherche de nourriture ou simplement par curiosité. Un petit chien, même affaibli, reste trop difficile à attaquer pour une mouette. Leur comportement s’explique donc davantage par l’intérêt suscité par un animal en détresse nageant dans leur environnement que par une tentative de prédation.

Le principal danger pour le chien venait bien davantage de son épuisement, de l’exposition prolongée aux conditions du marais et du risque de noyade.