Un chien perdu attend pendant 4 ans au même endroit ses propriétaires. A leur retour, il ne veut plus rentrer !

Leo avait passé 4 longues années à attendre le retour de ses propriétaires. Il se tenait tous les jours au même endroit, là où leurs chemins s’étaient séparés. Etonnamment, quand sa famille est revenue le chercher, le chien ne voulait plus partir avec eux.

L’histoire de Leo, racontée par Animal Channel, offre un aperçu de l’incomparable loyauté et de la grande sensibilité des chiens.

Ce canidé vivant en Thaïlande accompagnait sa famille lors d’un long trajet en voiture, quand ses propriétaires l’avaient laissé près d’une station-service et étaient repartis sans lui. A l’époque, personne parmi ceux qui s’étaient penchés sur son cas ne savait s’il s’était enfui ou si ses maîtres l’avaient abandonné.

L’incompréhension le disputait à la peur chez le pauvre chien, qui s’était brusquement retrouvé seul et loin de chez lui. Il avait alors décidé d’attendre sur place le retour des siens. Les jours s’étaient écoulés, puis les semaines, les mois et les années. Les propriétaires de Leo n’étaient pas revenus comme il l’espérait.

Une habitante locale, prénommée Saowalak, l’avait remarqué et prenait soin de lui. Elle lui apportait à manger et avait tenté plus d’une fois de l’héberger, mais le quadrupède ne se laissait pas approcher. Il prenait la fuite à chaque fois, avant de se poster à nouveau à l’endroit où il continuait de guetter l’hypothétique venue de sa famille.

Ses propriétaires ont refait surface, mais Leo voulait passer à autre chose

4 ans après le début de sa mésaventure, un utilisateur de Facebook du nom d’Anuchit Uncharoen a relayé son histoire sur le réseau social et posté une vidéo le montrant assis sur le bord de la route. Peu après, il a été contacté par des gens qui lui ont expliqué avoir perdu leur chien à cet endroit-même. Ils n’avaient pas compris comment il était sorti de leur voiture et l’avaient longuement cherché, avant de baisser les bras. Ils le croyaient mort.

Ils sont revenus sur les lieux et ont effectivement retrouvé Leo. Le chien semblait ravi de les revoir, mais il a refusé de repartir avec eux. Il a préféré suivre Saowalak, qui a finalement réussi à le ramener chez elle. Ses anciens propriétaires ont vu que l’animal et la jeune femme avaient tissé des liens forts et ne voulaient pas lui causer une nouvelle déception.

Ils se sont mis d’accord avec Saowalak pour qu’ils viennent lui rendre visite régulièrement et se sont engagés à prendre en charge tous ses frais vétérinaires.

Leo a découvert sa nouvelle maison et n’est plus jamais revenu sur la route, depuis qu’il a revu sa famille. Il n’en ressent plus le besoin…