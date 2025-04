Un chiot Saint-Bernard aveugle offre une réaction unique en mangeant une myrtille pour la première fois de sa vie (vidéo)

Malgré ses handicaps, Ella est une chienne à la joie de vivre incommensurable et communicative. Elle adore faire des découvertes depuis son plus jeune âge, notamment sur le plan culinaire. Goûter à ses premières myrtilles a été une véritable révélation pour elle.

Ella, une chienne de race Saint-Bernard, est née aveugle, avec un seul tympan et une malformation nasale. Elle a été adoptée dans un refuge par Angela, alias « @angelabiggiebees » sur TikTok, et sa famille en 2022.

La vie n’a pas été tendre avec Ella, mais elle est animée d’une joie et d’un enthousiasme remarquables, qu’elle communique à tous ceux qui ont la chance de la côtoyer.



Il faut dire qu’elle est bien entourée. Outre les membres humains de sa famille qui l’aiment et sont à ses petits soins, elle peut compter sur le soutien et l’amitié de ses congénères qui vivent sous le même toit. Il s’agit d’un autre Saint-Bernard, d’un Terre-Neuve et d’un Golden Retriever.

Grâce à Angela et à toute la joyeuse maisonnée, Ella a pu surmonter son handicap et coule des jours heureux. Elle continue de faire des découvertes et de s’émerveiller, comme elle le faisait lorsqu’elle n’était encore qu’un tout jeune chiot.

Ella avait, par exemple, été initiée à des saveurs inédites assez tôt par sa maîtresse. Elle lui avait notamment fait découvrir la myrtille, un fruit qu’elle avait très vite appris à apprécier.

Les myrtilles peuvent effectivement être données à nos amis canins en tant que friandises. Ces baies leur apportent de multiples bienfaits, étant riches en antioxydants, en vitamines C et E et en d’autres nutriments.

Conquise par la myrtille !

Angela avait filmé le moment où Ella y avait goûté pour la première fois de sa vie. Dans la vidéo en question, partagée le 1er avril 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets, on peut voir la Saint-Bernard manger une première myrtille et en réclamer davantage, étant clairement conquise.

Ella a bien grandi depuis. C’est ce que l’on peut voir dans cette autre vidéo où, alléchée par l’odeur de la sauce tomate, elle s’assied face à la cuisinière en adoptant une posture rappelant celle du pointer à l’arrêt. Si sa propriétaire ne lui a pas donné l’aliment convoité, elle a pu se consoler avec un biscuit pour chien.

