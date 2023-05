Un chien pénètre sur un terrain de football en plein match, et vole la vedette aux joueurs (vidéo)

Férue des animaux, Wendy s'occupe avec tendresse de ses protégés à plumes ou à poils. Maîtresse d'un Berger Australien, de poules et de pigeons voyageurs, cette ancienne ingénieure agronome a également été professeure de Science de la Vie et de la Terre (SVT). Son temps libre, Wendy le consacre à son autre passion : l'écriture de romans. Un parcours qui traduit cet amour infaillible pour la nature, les animaux et les mots. En tant que rédactrice pour Woopets, elle a trouvé le moyen parfait pour mobiliser ses compétences et partager ses passions au plus grand nombre.