Un chien passe 10 ans sans foyer, puis découvre enfin le bonheur dans un canapé entouré d'une vraie famille

Dans les refuges, certains chiens sont délaissés au profit d’autres. C’est le cas des animaux avec un handicap, par exemple, des soucis comportementaux, ou encore de ceux qui sont plus âgés. Avec ses 10 ans, Ned faisait partie des toutous qui ne sont pas toujours regardés. Alors, quand sa chance a tourné, il a savouré son bonheur.

Ned, « un chien duveteux », comme l’appellent ses sauveteurs, a posé les pattes au refuge Dogs Trust de Newbury (Royaume-Uni), pour commencer une nouvelle vie. Si l’animal était déjà âgé de 10 ans, il avait encore de belles années devant lui pour tout recommencer au sein d’une maison aimante. Ce bonheur, une famille lui a donné en l’adoptant il y a quelques semaines. Depuis, l’animal vit un rêve éveillé.

Ned a été trouvé dans la rue et a été amené au refuge, rapportait le média This Is Wiltshire. Il a patienté pendant quelque temps avant d’attirer l’attention d’une famille, car les chiens âgés n’intéressent généralement pas les adoptants. Lesquels pensent, souvent à tort, qu’ils ne sont pas assez dynamiques, entre autres.

@dogstrust_newbury / Instagram

Une boule de poils rayonnante

Ned est le parfait contre-exemple à cela. C’est un véritable rayon de soleil qui est heureux de vivre. Ses 10 ans ne sont qu’un nombre, puisqu’il est encore très joueur et volontaire ! Il fallait simplement que quelqu’un passe la barrière de l’âge pour remarquer ses qualités. Un rêve qui s’est réalisé pour la boule de poils au début de l’été.

Une famille a décidé de l’adopter et s’est révélée être parfaite pour lui ! Non seulement Ned a trouvé des propriétaires, mais il s’est aussi fait de nouveaux amis, car 2 autres chiens vivaient dans sa nouvelle maison.

A lire aussi : Les retrouvailles émouvantes entre 2 chiens d’assistance s’étant perdus de vue depuis 5 ans (vidéo)

À en croire les photos partagées sur le compte Instagram de son ancien refuge, il s’est extrêmement bien installé et intégré. On le voit tantôt profiter d’une balade en famille, tantôt se prélasser sur le canapé avec ses congénères. Une retraite bien méritée pour ce toutou au grand cœur.