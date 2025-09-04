Un chien noue une amitié unique avec une voyageuse, qui lui offre une nouvelle vie dans son pays

Après 1 mois, Paddington est enfin arrivé sur le territoire anglais, accompagné par celle qui est désormais sa maîtresse. Mirelle Radley, 30 ans, avait pris la mesure de ce lien si fort qui l’unissait au chien durant son séjour au Pérou. Le duo a donc la chance de pouvoir poursuivre son histoire sur un autre continent.

Nous vous avions présenté la genèse de ce duo. Paddington avait littéralement « jeté son dévolu » sur Mirelle, venue au Pérou avec son cousin pour visiter les lieux. Le chien errant s’est très vite attaché à la jeune femme, la suivant partout, l’attendant lorsqu’elle partait en excursion. Au moment de son retour chez elle, Mirelle a pris la décision d’adopter Paddington.

BBC

« Le deuxième jour, je commençais à réfléchir à le garder »

Entre Mirelle et Paddington, tout est allé très vite finalement. Dès son troisième jour sur place, racontait la BBC, la jeune Anglaise a essayé de « trouver un plan » pour ramener le chien dans son pays.

À l’époque, elle s’est entourée d’acteurs de la communauté locale investie dans le monde animal. Elle a pris contact avec l’association Colitas Con Canas, qui a notamment pu assurer les soins et le suivi de Paddington durant son mois de transition vers sa nouvelle maison.

BBC

Un chemin chaotique

L’adoption d’un chien à l’international n’a rien de facile. Il faut composer avec les exigences des uns et des autres, la réglementation imposée par les autorités. Guidée par la ferme intention d’avoir Paddington à ses côtés, Mirelle a dû patienter 1 mois avant de retrouver son compagnon.

Par ailleurs, elle a sollicité sa communauté car les frais de transfert d’un animal entre 2 continents sont chers. Dans un temps relativement court, elle a réussi à réunir la somme nécessaire pour assurer les vaccins et les démarches administratives.

« Nous n’étions pas autorisés à partir pour le Royaume-Uni »

Un mois plus tard, lorsque l’autorisation a été donnée, Mirelle s’est rendue à nouveau au Pérou pour rejoindre Paddington et l’acheminer. Le chemin a été une nouvelle fois semé d’embûches expliquait la jeune maîtresse :« Lorsque nous sommes arrivés à la frontière en France, une erreur avait été commise concernant la paperasse péruvienne, et nous n’étions pas autorisés à partir pour le Royaume-Uni ».

« Il aime la vie au Royaume-Uni »

Après ces péripéties, Paddington a rejoint la maison qui l’attendait. Selon les dernières nouvelles, tout se passe pour le mieux : « il semble aimer sa maison et semble s’être adapté très rapidement », affirmait Mirelle.