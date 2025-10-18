« À quel point pouvez-vous être sans cœur ? », la directrice d’une association de sauvetage exprime sa colère à l’occasion de la rencontre de 7 chiots enfermés dans un sac en plastique

Ce sauvetage de 7 chiots est glaçant. Séparés de leur mère à la naissance, ils ont été traités cruellement. Par chance, une association a agi suffisamment vite pour leur sauver la vie.

Menée par une envie de sauver la vie d’animaux errants en Roumanie, Sonia Antonela Costas a créé sa propre structure : Sonia’s Safe Animal Haven. Depuis plusieurs années, cette femme, son fils et des groupes partenaires œuvrent pour sortir des animaux de l’errance. Récemment, c’est un sauvetage important d’animaux très jeune qui a suscité la colère de Sonia, qui a souhaité médiatiser l’histoire de ces chiots, et de leur maman.

« Blottis ensemble dans la poubelle »

Jetés comme détritus, l’action d’abandonner des animaux dans une poubelle en dit long sur le manque de considération de ces animaux qui venaient d’arriver au monde. La colère de la directrice de l’association a été partagée avec les internautes à travers un post Facebook dans lequel elle exprimait : « À quel point pouvez-vous être sans cœur ? ». Dans cette région de Roumanie, rappelait Sonia, l’abandon d’animaux est malheureusement fréquent et parallèlement, l’action des associations animalières n’est pas toujours très bien perçue. Sonia confiait à The Dodo : « Les gens nous disent que nous sommes fous parce que nous sauvons les animaux. Mais on s’en fiche ».

7 boules de poils en hypothermie

Au moment du sauvetage des 7 chiots, la situation était urgente. L’équipe de Sonia est intervenue avec une boîte et une bouteille d’eau remplie d’eau chaude afin de réchauffer les animaux au plus vite, avec les moyens du bord.

Alors que les chiots ont été auscultés par un vétérinaire, le reste de l’équipe a poursuivi l’exploration, retrouvant la trace d’un huitième chiot, et de la maman de la portée.

La famille au complet

La petite famille a pu être réunie et les soins appropriés ont été procurés à toute la famille. Les chiots ont eu la chance de retrouver leur maman rapidement, afin de profiter de sa protection et du lait maternel.

L’engagement d’un avenir meilleur

Pour Sonia et son équipe ce sauvetage est malgré tout une réussite. En sécurité auprès d’une équipe bienveillante, les chiots n’auront plus à subir de négligences. Pour le moment, les 8 chiots grandissent tranquillement auprès de leur maman, et seront dirigés ensuite progressivement vers des familles. Sonia en est certaine : « Leur avenir sera agréable ». Elle ajoutait : « Nous allons essayer de leur trouver une maison pour toujours ».