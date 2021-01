Un chien loyal attend son maître devant l'hôpital pendant plusieurs jours

Depuis des jours, le personnel d’un hôpital turc remarquait l’arrivée chaque matin d’un chien qui passait ensuite la journée assis devant la porte de l’établissement. L’animal attendait de revoir un être cher qui y avait été admis.

Cette semaine, une histoire particulièrement touchante a été relayée sur Twitter, celle d’un chien qui avait passé près d’une semaine à attendre sagement à l’extérieur d’un hôpital.

Le canidé en question répond au nom de Boncuk (« perle » en turc), comme le rapporte The Dodo. Tous les matins, vers 9 heures, il arrivait devant l’hôpital Karadeniz à Trabzon, ville du Nord-est de la Turquie et située au bord de la mer Noire, et restait assis face aux portes coulissantes de l’établissement.

Trabzon'da, sahibi hastaneye kald?r?lan köpek 5 gündür hastanenin önünde bekliyor. pic.twitter.com/IOeQGDCLvw — Pusholder (@pusholder) January 19, 2021

Les médecins, infirmiers et autres employés de l’hôpital l’avaient vu arriver pour la première fois quand il suivait l’ambulance qui transportait son maître. Pris d’un malaise, Cemal ?entürk y avait été admis en urgence.

Sa famille gardait l’animal à la maison, mais à chaque fois, « il s’échappait et venait ici pour attendre mon père », raconte sa fille Aynur Egeli.

Des membres du personnel ont commencé à le nourrir et à passer du temps avec lui, puis ils ont arrangé des retrouvailles dans la chambre d’hôpital de Cemal ?entürk. Le brave chien et son propriétaire ont ainsi pu passer un moment ensemble.

L’homme a expliqué que Boncuk était à ses côtés depuis 9 ans. « Il me manque […]. De temps à autre, je l’appelle par la fenêtre. Il se calme alors un petit peu », a-t-il ajouté.

Heureusement, leur séparation a pris fin au bout de 5 jours. Ce mercredi (20 janvier), Cemal ?entürk est sorti de l’hôpital, pour la plus grande joie de son fidèle ami à 4 pattes.