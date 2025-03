Un chien introuvable depuis une semaine et coincé au bord d'une rivière est repéré par des passants juste à temps

Les secours n’ont pas perdu de temps en apprenant qu’un chien était en bien mauvaise posture au bord d’un cours d’eau. Après avoir mis l’animal en sécurité, les intervenants ont découvert qu’il était pucé et que sa famille le recherchait désespérément depuis plusieurs jours.

En Floride (Etats-Unis), un chien perdu et s’était retrouvé coincé sur la rive d’une rivière a été secouru à temps et restitué à ses maîtres grâce aux signalements de témoins, rapportait FOX 13 Tampa Bay.

Le dimanche 2 mars 2025 à 9h30 locales, le service animalier du comté de Sumter (Sumter County Animal Rescue) a été appelé par des personnes qui naviguaient sur la rivière Withlacoochee et qui venaient de repérer un chien en grande détresse. Le malheureux quadrupède était au bord de l’eau, prisonnier de sa laisse qui s’était coincée dans un arbre.



Des agents se sont aussitôt rendus sur les lieux. Ils n’ont toutefois pas pu faire grand-chose, car l’emplacement du canidé était extrêmement difficile d’accès. La seule solution pour lui porter secours était de le faire par bateau.

Ils ont donc appelé les pompiers locaux (Sumter County Fire & EMS), qui ont envoyé 2 équipes à bord d’autant d’embarcations.

Ces dernières ont rejoint le chien, puis ont réussi à le libérer et à le faire monter à bord. Le rescapé était indemne. Les agents du service animalier l’ont emmené à leur refuge, où ils l’ont passé au lecteur de puce d’identification. Fort heureusement, il en portait bien une.



Indemne et hors de danger, Blackie s’était volatilisé plusieurs jours plus tôt

Ils ont ainsi pu obtenir les coordonnées de son propriétaire et l’ont appelé. Soulagé et reconnaissante, celui-ci leur a appris que le chien, qui répond au nom de Blackie, avait disparu près d’une semaine plus tôt.



Après les joyeuses retrouvailles, Blackie est rentré à la maison pour se remettre de ses émotions.

Il doit son sauvetage et son retour sain et sauf auprès des siens aux témoins qui ont alerté les secours, aux agents du Sumter County Animal Rescue, aux sauveteurs de Sumter County Fire & EMS, ainsi qu’à sa puce d’identification.