Un chien héros ayant donné son sang et sauvé la vie de plus de 80 chiens prend sa retraite

En 7 ans, Arnie a donné une vingtaine de poches de son sang, ce qui a permis de sauver de plus de 80 de ses congénères. Ce chien a atteint l’âge de la retraite, mais sa propriétaire veut encourager les autres maîtres à l’imiter.

Arnie est l’un des plus célèbres chiens donneurs de sang en Angleterre. Ayant atteint l’âge limite pour le don sanguin, il a officiellement pris sa retraite après avoir sauvé la vie de dizaines d’autres canidés, rapporte People.

Âgé de 9 ans, ce Springer Anglais avait commencé à donner son sang en 2015. Sa propriétaire Rachel McFarlane, toiletteuse de 36 ans, avait alors vu un appel lancé par la banque du sang des animaux de compagnie britannique, la Pet Blood Bank. Elle et son chien s’étaient déplacés de leur ville de Falkirk, en Ecosse, pour faire un don de sang.

20 autres ont suivi depuis. Sachant que chaque poche de sang permet de sauver 4 chiens, Arnie compte donc 84 vies canines sauvées grâce à son précieux liquide vital.

Pour pouvoir donner de son sang, un chien doit être en bonne santé, âgé entre 1 et 8 ans et peser plus de 25 kilogrammes notamment, d’après les normes appliquées par la Pet Blood Bank.

Après chaque don, Arnie a été récompensé par un sac plein de cadeaux. Et lors de son départ à la retraite, il a eu droit à un panier rempli de friandises et de jouets.

« Un processus simple et pas du tout stressant »

A présent, Rachel McFarlane, qui a aussi un Border Terrier de 15 ans appelé Finlay, souhaite inspirer les autres propriétaires et les encourager à emmener leurs chiens faire des dons de sang s’ils répondent aux critères. Elle estime toutefois que les maîtres doivent être mieux informés autour de ce sujet. « C'est incroyable le nombre de personnes qui n'ont jamais entendu parler de chiens donnant du sang », dit-elle à ce propos.



« C'est un processus simple et pas du tout stressant, poursuit-elle. Tous les propriétaires de chiens de grandes races devraient certainement envisager de faire un don [de sang] ». Rachel McFarlane leur conseille d’en parler à leurs vétérinaires avant de franchir le pas.