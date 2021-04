Un chien fait une terrible chute de 90 mètres en montagne, les secouristes lancent une opération de 5 heures pour tenter de le récupérer (vidéo)

Une équipe de secours a été envoyée près de la cascade Grey Mares Tail, en Écosse, pour essayer de récupérer un chien. L’animal a fait une chute périlleuse de 90 mètres, soit à peu près l’équivalence de la Statue de la Liberté. Patience et rigueur ont été de mise pour mener à bien l’opération.

Après 45 minutes de recherches difficiles, les secouristes ont été stupéfaits de découvrir Louis, un Épagneul, sur le bord d’une falaise. Le canidé était terrifié et ne cessait de gémir, relate le Daily Record. Pour le sauver, l’équipe a élaboré un plan et est entrée rapidement en action. À l’aide d’un équipement professionnel, un membre est descendu auprès du canidé apeuré et dangereusement coincé sur le flanc de la montagne.

© Moffat Mountain Rescue Team

Le sauveteur a pris le temps de calmer l’animal et de l’amadouer afin de l’emporter dans son sac à dos. Le duo a ensuité été remonté en toute sécurité.

© Moffat Mountain Rescue Team

Le chien s’en est sorti indemne, malgré sa chute de plusieurs mètres

Louis a miraculeusement survécu à sa chute de 90 mètres. Aucune blessure n’a été observée sur son corps. Après une opération salvatrice de 5 heures, le rescapé a pu retrouver ses propriétaires, au comble du bonheur. L'émotion a été au rendez-vous lors des retrouvailles.

© Moffat Mountain Rescue Team

Pour le groupe de professionnels, il s’agit d’une « journée de sauvetage très satisfaisante ». Avec un peu de légèreté, ils ont souhaité « bonne chance à Louis » et espèrent « qu’il aura un bon souper ce soir ! ».

© Moffat Mountain Rescue Team