Un chien et son père aveugle qui erraient sous la pluie peuvent désormais prétendre à un nouveau départ après avoir frappé à la bonne porte

Adonis et Titan ont toujours été inséparables, tant en raison du lien familial qui les unit que de l’importance du rôle du plus jeune pour son père atteint de cécité. Ces 2 chiens s’étant retrouvés à errer et à la merci des éléments ont fini par rencontrer des personnes généreuses qui ont changé leur vie.

Adonis est un chien sénior aveugle. Il ne va nulle part sans son fils Titan, qui l’aide à s’orienter en étant ses yeux, en quelque sorte. Ces 2 canidés avaient probablement été abandonnés et devaient ainsi lutter chaque jour pour leur survie dans une commune rurale du Kentucky (Etats-Unis).

Un jour, alors qu’il pleuvait abondamment et qu’ils étaient affamés et épuisés, Adonis et Titan se sont arrêtés devant une maison au hasard. La maîtresse des lieux est sortie à leur rencontre et dès qu’elle a ouvert la porte, le duo s’est faufilé à l’intérieur. La dame au grand cœur les a hébergés temporairement et a contacté un refuge local, qui a envoyé une équipe pour les prendre en charge.



Jennifer Hill

La structure d’accueil en question manquait toutefois de places et ne pouvait pas les garder indéfiniment. Par chance, elle a reçu l’aide de l’association locale Blind Dog Rescue Alliance (BDRA), qui a rapidement trouvé une famille d’accueil pour les 2 chiens, celle de la bénévole Jennifer Hill.

« Adonis serait âgé d'environ 9 à 10 ans. Il est aveugle et vraisemblablement le père de Titan explique BDRA à The Dodo. Titan, lui, aurait 3 ans et aide son père à survivre du mieux qu'il peut, restant fidèlement à ses côtés ».



Jennifer Hill

Très attachés l’un à l’autre, Adonis et Titan avaient probablement eu une famille par le passé avant de connaître l’errance. « Ils s'aiment beaucoup et deviennent très inquiets lorsqu'ils sont séparés, poursuit BDRA. Ils dorment souvent ensemble dans le même (très grand) panier pour chien. Ils sont très liés. »

Aucune rancune malgré les moments difficiles qu’ils ont connus

Le fils, qui ne s’éloignait jamais d’Adonis, a commencé à s’accorder davantage de liberté en réalisant qu’ils étaient désormais entre de bonnes mains. « Titan ne laissait jamais Adonis hors de sa vue, mais il est un peu plus détendu maintenant qu'ils savent qu'ils sont en sécurité, indique l’association à ce propos. Il peut s’amuser avec un jouet dehors sans se demander où est Adonis. »



Jennifer Hill

« Adonis et Titan ont connu des moments difficiles, mais ils n’ont aucune rancune », ajoute BDRA. Les 2 chiens sont aujourd’hui prêts pour adoption et attendent de rencontrer leur future famille.

Jennifer Hill