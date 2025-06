Ce courageux Caniche a surmonté sa peur des bruits et de la foule et sauve désormais des vies à la plage

Veillant sur les baigneurs et prêt à plonger dès que son maître lui fait signe, il est assis au bord de l’eau, portant fièrement son gilet de sauvetage. Nilo, un grand Caniche de 2 ans et arborant un magnifique pelage blanc, fait désormais partie d’une équipe se sauveteurs canins dont les 4 autres membres sont des Labrador Retrievers. Ce quintet de héros à fourrure est en poste sur la plage de Las Lindas, près de Malaga en Espagne.

La mission de ces chiens consiste à aider les maîtres-nageurs à ramener les personnes se retrouvant en difficulté lors de la baignade, et ainsi les sauver de la noyade, explique CNN.

Dans la plupart des cas, le Golden Retriever, le Labrador Retriever et le Terre Neuve sont les races que l’on privilégie pour ce genre de travail. Il est beaucoup moins courant de rencontrer des Caniches parmi les chiens sauveteurs en mer, mais Nilo tire clairement son épingle du jeu et est parfaitement taillé pour mener une belle carrière.

Son maître Miguel Sanchez-Merenciano, qui est âgé de 45 ans, est le premier à intervenir lorsqu’un baigneur est en danger. Lorsqu’il l’atteint et le sécurise, il appelle Nilo et les autres chiens de sauvetage pour qu’ils l’aide à le sortir de l’eau.



miguel_sanchez_merenciano_garc / Instagram

Craintes surmontées, nage maîtrisée

Il convient de rappeler que, historiquement, les Caniches étaient employés dans la chasse aux canards et étaient donc amenés à nager. Si on y ajoute leur intelligence et leur loyauté, on réalise rapidement qu’ils ont effectivement toutes les qualités pour être utilisés dans le sauvetage.

Par le passé, Nilo avait très peur des bruits forts et des foules, mais il a su surmonter ses craintes grâce à une éducation par étapes. Son entraînement spécifique lui a ensuite permis de se perfectionner en natation. « Il est passé d'une nage verticale et incorrecte à une nage complètement horizontale, avec des mouvements parfaits, utilisant habilement sa queue comme un gouvernail pour tourner et se déplacer », indique Miguel Sanchez-Merenciano à ce propos.

A lire aussi : Un chien qualifié de héros après avoir sauvé le bras et la vie d'un fermier voisin de 84 ans