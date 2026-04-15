Un chien enfermé dans une voiture sous le soleil tirant la langue et en hypersalivation, est sauvé in extremis par la police de Vernon

Enfermé dans un véhicule en plein soleil, un American Staffordshire Terrier a frôlé le pire après avoir subi un violent coup de chaleur. Sauvé en urgence par la police municipale, l’animal a pu être pris en charge en clinique vétérinaire, tandis que sa propriétaire est désormais poursuivie pour maltraitance et qu’un placement en refuge est envisagé.

A Saint-Marcel dans l'Eure, un chien a été sauvé de justesse alors qu'il souffrait terriblement de la chaleur à l'intérieur de la voiture de sa maîtresse. Cette dernière l'y avait laissé seul, sous le soleil, jusqu'à l'intervention des policiers municipaux, rapportait Le Démocrate Vernonnais .

Les faits ont eu lieu le mercredi 8 avril 2026. Le canidé en question, de type American Staffordshire Terrier, appartenait à une personne sans domicile fixe vivant dans sa voiture. Cet après-midi là, elle l'avait laissé à bord alors que la température de l'habitacle grimpait rapidement.



Photo d'illustration

Alertée, la police municipale de la commune voisine de Vernon est arrivée sur les lieux. Elle connaissait la maîtresse, « ne pose pas de problème d’ordre public à proprement parler », d'après les forces de l'ordre. « Sauf que là, elle s’est absentée et avait laissé son chien dans le véhicule en pleine chaleur. »

Tout en contactant la police nationale dans le but d'obtenir une réquisition judiciaire, les intervenants ont décidé d'agir eux-mêmes, car il y avait urgence ;l'animal tirait la langue et bavait excessivement.

Par chance, ils ont constaté que la portière n'était pas verrouillée, et ils ont ainsi pu faire sortir le quadrupède sans la moindre difficulté. Ils l'ont aussitôt emmené en clinique vétérinaire.

« Sa température corporelle a atteint 40°C »

L'Amstaff était « victime d’un coup de chaleur sévère, sa température corporelle a atteint 40°C », indiquait l'association Stéphane Lamart, sollicitée par les policiers municipaux. Il a ensuite été transféré vers une autre clinique pour « bénéficier d’une surveillance renforcée ».

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Il était dans un état critique à ce moment-là, mais une nette amélioration a été constatée par la suite.

Faisant désormais l'objet d'une enquête pour cruauté envers un animal, sa propriétaire a été convoquée par le commissariat de Vernon pour y être interrogée.

Quant au chien, il sera placé en refuge une fois son hospitalisation terminée. Il pourrait être retiré à sa maîtresse et proposé à l'adoption.