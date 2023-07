Ce chien endeuillé a trouvé un nouvel ami sur lequel dormir, comme il le faisait avec son copain décédé

Tiny Tim vit dans une maison avec plusieurs autres chiens, tous issus de sauvetages. S’il s’entend bien avec tout le monde, il avait noué un lien très spécial avec l’un d’entre eux : Ben, un Chien de montagne des Pyrénées. Tiny Tim avait pris l’habitude amusante et touchante de s’endormir sur le dos de son ami, qui constituait certainement un lit douillet et une présence rassurante.

Malheureusement, Ben est décédé il y a quelque temps. Depuis, Tiny Tim était malheureux et seul. Il préférait s’endormir seul plutôt que de créer une relation avec les autres chiens de la maison. Jusqu’à ce que Thor arrive…

Tiny Tim trouvait du réconfort auprès d’une grosse peluche

Après le décès de Ben, les propriétaires de Tiny Tim espéraient qu’il arrive à se lier plus fortement avec les autres chiens de la maison. Mais ce ne fut pas le cas. Il préférait dormir seul dans son coin.

Un jour, un cadeau lui a été envoyé par la poste. Il s’agissait d’une peluche géante de chien, qui pouvait rappeler Ben à Tiny Tim. Et, en effet, le canidé a cessé de dormir seul. Tous les soirs, il s’installait sur le dos de la peluche, et s’endormait comme il le faisait avec son ami décédé.

© Jenny Leech

Et puis, Thor est arrivé…

Si Tiny Tim trouvait du réconfort auprès du doudou, il n’en restait pas moins qu’il n’avait pas d’interactions avec lui. Alors quand Jenny Leech, sa propriétaire, a entendu parler d’un Chien de montagne des Pyrénées de 7 ans qui avait besoin d’une maison, elle a su quoi faire.

3 mois s’étaient écoulés depuis le départ de Ben. La famille se sentait prête à accueillir un nouveau compagnon, alors ils sont allés à sa rencontre.

© Jenny Leech

Le Grand Pyrénéen, nommé Thor, a tout de suite montré de l’intérêt à ses potentiels adoptants. « Nous sommes allés lui rendre visite, et en 15 minutes, il était assis à côté de nous et nous donnait sa patte », a raconté Jenny à The Dodo.

Une fois adopté, Thor a aussi été accepté par tous les canidés du foyer. Mais Tiny Tim se montrait encore un peu réticent.

Avec le temps, ce que Jenny et sa famille espéraient le plus est arrivé. « Quand Thor est arrivé, il était tellement doux et calme. Je pense que Tim l'a senti, et après quelques semaines, il a décidé de s'asseoir sur Thor. »

© Jenny Leech

Thor a été un peu étonné, mais a accepté la présence de Tiny Tim avec plaisir. Rien ne pourra jamais remplacer Ben, mais aujourd’hui, Tim a enfin trouvé un nouvel ami avec qui il partage un lien étroit, et sur qui il s’endort tous les soirs.