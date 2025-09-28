Un chien en promenade « toque » à la porte de son ami canin pour l’inviter à jouer (vidéo)

Quand Walt part se balader, il ne peut s’empêcher de jeter un coup d’œil à l’un des paliers voisins. En effet, dans la maison attenante à ce dernier vit l’un de ses amis canins. La boule de poils espère alors toujours l’apercevoir et s’arrête fréquemment devant sa porte pour le saluer.

Ally, une utilisatrice des réseaux sociaux, est l’heureuse propriétaire d’un Dogue Allemand à la jolie robe tachetée nommé Walt. Si ce dernier ne manque pas d’activités au quotidien et est comblé par ses propriétaires, il aime toutefois passer du temps avec ses amis canins, dont Rocco. Le toutou habite à côté de chez lui et pour Walt, s’arrêter devant sa maison est presque devenu un passage obligé !

Ally met souvent Walt en avant sur son compte TikTok. Le grand toutou apparaît dans de nombreuses publications où on le voit tantôt passer du temps à la plage, tantôt à la campagne. Sa propriétaire lui offre de belles balades, mais la boule de poils sait aussi se contenter d’un tour dans son quartier !

Un arrêt obligé

C’est d’ailleurs une promenade que Walt apprécie, et pas sans raison. Effectivement, il sait que l’un de ses amis, Rocco, vit à quelques pas de sa maison. Les toutous vont parfois se promener ensemble et passent de bons moments à s’amuser. Des instants que Walt affectionne tout particulièrement et qu’il redemande !

Alors, dès qu’il passe devant le logement de son ami à 4 pattes, le canidé ne peut s’empêcher de monter sur le palier et d’attendre devant la porte dans l’espoir de le voir : « Il fait littéralement ça tous les jours pendant sa promenade », assurait sa propriétaire. Dans un clip posté sur TikTok et partagé par Newsweek , les internautes découvrent alors Walt en train de « toquer » à la porte de son ami, comme l’illustre sa maîtresse.

Les utilisateurs de la plateforme, attendris par les images, se sont exprimés dans la section des commentaires : « C’est la plus douce des amitiés », commentait une femme, « Il a besoin de sa propre sonnette pour sonner », plaisantait une autre personne.

Malheureusement pour Walt, Rocco n’était pas disponible le jour où la vidéo a été prise. Mais le grand chien a vite retrouvé son congénère ultérieurement pour se dégourdir les pattes dans un espace vert !

