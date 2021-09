Chaque jour, un chat "frappe à la porte" de ses voisins pour jouer avec leur chien, devenu son meilleur ami (vidéo)

Les amitiés interespèces sont toujours attendrissantes. Benji, un chien, et Black Cat, une chatte, sont devenus les meilleurs amis du monde. Ils se donnent d'ailleurs rendez-vous quotidiennement pour des séances de câlins et de jeux.

Les chiens et les chats ne peuvent pas devenir amis ? Eh bien figurez-vous que si ! Dans le Cambridgeshire, en Angleterre, une chatte a pris l'habitude d'attendre devant la porte de ses voisins son copain le plus cher... un Jack Russell croisé Springer.

Leur histoire a commencé il y a plus d'un an, peu de temps après l'emménagement de Sarah Hunt et Benji, âgé de 4 mois à l'époque. Lors d'une promenade, la trentenaire a remarqué une jolie petite ombre qui les suivait. Il s'agissait de Black Cat.

Au fil du temps, la chatte à la robe noire à continuer à se rapprocher d'eux, même jusque dans leur jardin. Le félin saute désormais au-dessus de la clôture, pour s'amuser avec le petit canidé. Ils courent et se câlinent, ce qui fait fondre le cœur de l'Anglaise.

Un rendez-vous quotidien

Depuis leur première rencontre, Black Cat attend son acolyte tous les matins, devant la porte d'entrée. « Elle le verra normalement lors de sa promenade de l'après-midi, mais si elle ne le croise pas, elle viendra dans le jardin le soir pour prendre sa dose de Benji », a expliqué sa propriétaire à Metro.

Cette dernière craignait que son compagnon à 4 pattes n'apprécie guère les chats, comme ses parents. Mais c'est tout le contraire ! Benji s'entend parfaitement avec sa voisine. Il reconnaît même son prénom, quand quelqu'un le prononce. « Chaque fois que nous mentionnons son nom, ses oreilles se dressent et il la cherche », a confié sa mère adoptive.

© Sarah Hunt

Une chatte errante ?

Personne ne connaît la famille de Black Cat. Les riverains l'aperçoivent constamment déambuler à l'extérieur. « Nous essayons de trouver le propriétaire du chat pour lui faire part de son amitié. Son collier et son étiquette sont vraiment usés, donc nous ne connaissons même pas son vrai nom », a déclaré Sarah Hunt.

Elle laisse des friandises et de la nourriture à Black Cat, mais occasionnellement car, si elle a des propriétaires, elle ne désire pas la pousser à les quitter en lui offrant le gîte et le couvert au quotidien.

Toutefois, « s'il s'avère qu'elle est errante, nous serions ravis de l'adopter », a affirmé Sarah Hunt. Son meilleur ami, Benji, serait certainement fou de joie à l'idée de l'accueillir en tant que nouveau membre de la famille !