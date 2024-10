Un chien en promenade défend courageusement sa maîtresse contre deux individus armés de couteaux qui tentaient de le voler

Les voleurs de chiens n’hésitent pas à recourir à la violence pour parvenir à leurs fins, comme on l’a vu récemment avec Sophia Radich et sa chienne Yana. Ils tentent ensuite soit de revendre les animaux qu’ils kidnappent, soit d’en faire des reproducteurs ou encore des « appâts » pour entrer d’autres canidés au combat. Au traumatisme de l’enlèvement et de l’attaque s’ajoute donc l’inquiétude du maître ou de la maîtresse quant au sort de son compagnon.

C’est justement une tentative d’enlèvement canin traumatisante et passée tout près de la tragédie qui s’est produite le samedi 5 octobre à Villeneuve-le-Roi (94) et que rapportait Police et Réalités.

Tôt ce matin-là, aux alentours de 5h30, une femme promenait son chien sur la rue de l’Abbaye, dans le quartier du Haut-Pays, quand ce duo a été approché par 2 individus malintentionnés.



Photo d'illustration

Les assaillants rebroussent chemin face à la détermination du chien

Armés de couteaux, les assaillants ont menacé la victime et ont essayé de la déposséder de son chien, dont la race n’a pas été spécifiée. Ils l’ont ensuite poignardée à plusieurs reprises, mais le quadrupède a rapidement et courageusement réagi. Il a défendu sa propriétaire en attaquant l’un des agresseurs, ce qui a amené ce dernier et son complice à renoncer à leurs sombres desseins. Ils ont finalement préféré prendre la fuite face à la détermination du brave loulou.

A lire aussi : Indie participera à la rentrée scolaire pour aider les nouveaux lycéens à prendre leurs marques

Bien que souffrant de blessures sérieuses à la poitrine et à une jambe, la maîtresse est parvenue à appeler les secours. Elle a été admise aux urgences du CHIV (Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges). Son pronostic vital ne serait pas en danger, toujours d’après Police et Réalités qui cite Le Parisien.

Informé, le commissariat de police de Choisy-le-Roi s’emploie à identifier les 2 suspects. Une enquête a été ouverte.