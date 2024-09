Traumatisée suite au vol de sa chienne sous la menace d’une arme, une femme reprend espoir après l’appel d’un individu

La vie de Sophia Radich, originaire du comté de Prince George (États-Unis), a basculé à la fin du mois de septembre. La femme se baladait avec sa chienne Yana quand 2 hommes l’ont interpellée et braquée. Ils se sont emparés du quadrupède, laissant la maîtresse de celui-ci sous le choc. Cette dernière a lancé des recherches pour retrouver l’animal qu’elle aimait tant.

Le vol a eu lieu en plein jour, rapportait NBC Washington. C’était un samedi matin et Sophia se promenait avec Yana à proximité de chez elle quand 2 individus sont arrivés à sa hauteur. Selon son témoignage, ces derniers semblaient jeunes, probablement des adolescents. Cela ne les rendait pas moins menaçants, car ils ont commencé à se montrer agressifs envers la femme.

NBC Washington

Un moment traumatisant

Les caméras de vidéosurveillance ont montré que l’un d’eux a tiré sur la laisse de Yana pour la récupérer, puis l’autre a sorti une arme à feu. Il a menacé Sophia en la plaçant au niveau de sa tête et l’a forcée à lâcher prise. Craignant pour sa vie, elle s’est exécutée et les malfaiteurs sont partis avec la chienne : « Ça me semblait totalement irréel, mais ça l'était » a-t-elle confié.

Choquée par cette agression, Sophia n’a toutefois pas perdu le nord et s’est empressée d’imprimer des affiches avec la photo de son animal pour le retrouver. Elle a placardé les prospectus partout où elle le pouvait, espérant que quelqu’un avait vu Yana.

Une nouvelle inespérée

Sophia a indiqué offrir une récompense à quiconque lui permettrait de retrouver sa chienne. Malheureusement, cette information a attiré des personnes mal intentionnées qui lui ont fait croire qu’ils avaient vu le quadrupède, mais qui mentaient. Elle a tenté de garder espoir malgré ces déceptions et sa volonté a finalement payé.

Lors d’un énième appel, une personne lui a indiqué avoir trouvé Yana dans son bâtiment. En se rendant sur place, Sarah a compris que cette fois-ci, il ne s’agissait pas d’une tentative d’escroquerie. Sa chienne se tenait devant elle, pour son plus grand bonheur : « J'étais tellement soulagée et émue quand j'ai vu son petit visage [...] Elle signifie tout pour moi. Je suis tellement reconnaissant qu’elle soit de retour » partageait-elle.