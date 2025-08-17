Un chien en grand danger sur la route est secouru par un policier qui se blesse lors de sa courageuse intervention

Un simple jogging s’est transformé en véritable course contre la montre pour un jeune membre des forces de l’ordre, lorsqu’il a croisé la route d’un chien en détresse. Sans hésiter, il s’est interposé entre l’animal et les dangers de la circulation, au mépris de sa propre sécurité.

Il était prêt à risquer sa vie pour sauver celle d’un chien qu’il ne connaissait pas. C’est donc à juste titre qu’un jeune policier singapourien a été qualifié de héros par les membres de la communauté locale, en particulier sur Facebook où son père a raconté son sauvetage.

Ilham Jufri, 22 ans, est maître-chien au sein de la police de Singapour. Le dimanche 3 août, vers 18h45 locales, il effectuait son jogging habituel dans le quartier de Bedok quand il a vu un petit chien fonçant vers un buisson.



Jufri Salim / Facebook

Le Caniche toy à la robe marron semblait affolé et était totalement trempé. Ilham Jufri a essayé de l’attirer hors de sa cachette, mais l’animal s’est enfui et a traversé la route, se faisant percuter par une voiture dont le conducteur n’a pas daigné s’arrêter pour s’enquérir de son état.



Jufri Salim / Facebook

Fort heureusement, le chien s’est rapidement relevé et a repris sa folle cavale. Le policier s’est placé au milieu de la chaussée, agitant les bras et criant pour signaler la présence du quadrupède aux automobilistes.

Ilham Jufri était véritablement disposé à se mettre en danger pour le secourir. “C'est soit ma vie, soit celle du chien”, a-t-il effectivement confié à ce sujet à The Straits Times .

Il s’est saisi du canidé, qui semblait pris de spasmes, puis l’a déposé sur le trottoir. Alors qu’il était occupé à appeler la SPCA et ses collègues de la police routière, le Caniche a une nouvelle fois pris la fuite, traversant la route et manquant de peu d’être renversé par un autre véhicule. Par chance, le conducteur a freiné à temps pour l’éviter.

Le chien a continué de courir, mobilisant une dizaine de passants autour d’Ilham Jufri, tous désireux de le mettre en sécurité.

Le jeune homme ne s’est même pas rendu compte qu’il était blessé aux mains. Ce n’est qu’après avoir rappelé la SPCA qu’il a réalisé que ses doigts saignaient. A ce moment-là, il était persuadé qu’il ne s’agissait que de lésions superficielles.

Quand il a constaté qu’il saignait encore 4 heures plus tard, il a décidé de se rendre à l’hôpital pour se faire soigner.



Jufri Salim / Facebook

“Heureux d’avoir été là pour le sauver”

Une opération de 3 heures a été nécessaire. Il s’est fait poser des points de suture à tous les doigts. “Je pourrai me les faire retirer dans 10 à 14 jours“, a-t-il assuré.

Il s’est surtout dit ravi d’avoir secouru l’animal et n’aurait pas hésité si c’était à refaire. “Je suis toujours en vie, donc je n'ai aucun regret, a-t-il effectivement déclaré. Mais si j'avais laissé le chien seul, il n'aurait probablement pas survécu. Je suis heureux d’avoir été là pour le sauver, avec tous les autres qui sont intervenus.”

A lire aussi : Ce chien a grandi entouré de chats et cela se remarque au premier coup d'oeil (vidéo)

La SPCA a emmené le chien chez un vétérinaire pour un examen complet. Fort heureusement, il ne souffrait d’aucune blessure grave, hormis quelques problèmes dentaires et un pelage en mauvais état.

Son propriétaire a été retrouvé. Celui-ci est venu le chercher peu après le sauvetage. La SPCA a précisé que le quadrupède n’était pas identifié et exhorte donc les maîtres à faire pucer leurs compagnons à fourrure.