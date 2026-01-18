Un chien en fuite refuse de se laisser attraper, la police obligée de bloquer l'autoroute pour sauver un Husky épuisé (vidéo)

Malgré les mauvaises conditions météo et le caractère remuant du fugueur, plusieurs agents se sont mobilisés sans relâche pour venir en aide à un chien en très mauvaise posture. Une intervention spectaculaire, captée en vidéo, qui s’est heureusement conclue par une issue rassurante pour l’animal.

Dans le nord de l’Etat du Colorado (Etats-Unis), policiers et agents du Département des transports ont eu fort à faire en tentant de porter secours à un chien qui s’aventurait sur un axe routier très fréquenté. Leur détermination a toutefois prévalu, et l’animal a pu rentrer sain et sauf auprès des siens, rapportait Denver7 .

Ce sauvetage s’est produit le 10 décembre 2025, et on peut en découvrir l’heureux dénouement dans une vidéo postée par la police d’Idaho Springs sur sa page Facebook. “Chapeau aux héros du Département des transports du Colorado (CDOT), qui ont transformé un potentiel désastre sur l’autoroute en une fin heureuse, digne d’un joyeux remuement de queue !” peut-on y lire.

L’autoroute en question est l’Interstate 70. Les agents alertés au sujet du l’insaisissable quadrupède venaient de le localiser à proximité du point kilométrique 386 (mile 240). Leur mission s’annonçait particulièrement complexe, non seulement à cause des violentes rafales de vent qui balayaient la région, mais aussi car le chien, un Husky Sibérien d’après les images, n’avait manifestement pas l’intention de se laisser attraper facilement.

Bien qu’à bout de forces après sa longue escapade, il “avait encore de sacrés réflexes” et était bien décidé à donner du fil à retordre à ceux qui essayaient de le sauver, mais ils ont fini par avoir gain de cause.

Il s’en sort sans la moindre égratignure et rentre à la maison

Après avoir bloqué l’une des voies ouest, ils ont pu capturer le loulou en toute sécurité. “Grâce au travail d’équipe et à leur réactivité, ils ont réussi à attraper le chien fugueur juste avant qu’un drame ne survienne”, s’est effectivement réjouie la police d’Idaho Springs.



Idaho Springs Police / Facebook

Il a été remis à son propriétaire dans la foulée du sauvetage. Il ne souffrait d’aucune blessure.

Ce sont les mêmes rafales de vent évoquées plus haut qui avaient été à l’origine de la fugue du Husky. Elles avaient endommagé la clôture entourant le jardin de ses maîtres, et il en avait profité pour s’aventurer dehors.