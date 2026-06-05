Un chien emporté au large échoue sur un îlot, joue à cache-cache avec les secouristes jusqu'à son sauvetage et les retrouvailles avec son propriétaire

Après plusieurs heures d’efforts, les sauveteurs ont finalement réussi à mettre en sécurité un chien retrouvé sur une île protégée au large des côtes australiennes. Malgré ses blessures et son comportement fuyant, le quadrupède a pu retrouver son propriétaire, qui le récupérera sous certaines conditions.

Le lundi 1er juin 2026, des habitants de Batemans Bay, en Nouvelle-Galles du Sud (Australie), ont appelé les secours après avoir vu un chien emporté au large. Le canidé en détresse se trouvait à environ 300 mètres des côtes à ce moment-là, rapportait The Canberra Times .

Lorsque les équipes de secours maritimes sont intervenues, le quadrupède venait de rejoindre un îlot situé à plusieurs centaines de mètres de là. Il s'agit de l'île de Snapper, réserve naturelle d'un hectare et faisant l'objet de mesures de protection et de restrictions importantes, notamment car elle abrite une colonie de manchots pygmées..

D'après l'inspecteur maritime Glenn Sullivan, « le chien a eu la chance d’atteindre l’île de Snapper et a également bénéficié de conditions maritimes exceptionnellement calmes au moment de l’incident ».

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Les sauveteurs s'attendaient à une opération rapide, mais le loulou ne leur a pas facilité la tâche. Bien que souffrant de blessures aux pattes, il a échappé à toutes leurs tentatives de capture pendant 2 longues heures. Ils étaient toutefois déterminés à le secourir et y sont finalement parvenus.



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Le chien rentrera à la maison après l'inspection de la clôture

Installé à l'arrière d'un jet-ski, il a été ramené sur le continent, puis examiné par des vétérinaires, avant d'être confié aux agents municipaux. « Nous avons reçu de nombreuses demandes d’information du public concernant ce chien », a indiqué un porte-parole du conseil municipal.

En fait, il n'était pas nécessaire de lui chercher un adoptant, puisqu'il avait déjà un propriétaire. Les services municipaux le lui restitueront après avoir inspecté son domicile pour confirmer la présence d'une clôture sécurisée.

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Le conseil Woopets : que faire après le sauvetage d'un chien tombé à l'eau ou emporté par le courant ?

Après un épisode de dérive ou de nage prolongée, même si le chien semble aller bien, une consultation vétérinaire est recommandée. Certains problèmes peuvent apparaître plusieurs heures après l'incident. Voici les bons réflexes à adopter dans ce genre de situation :