Un chien anxieux ne se sépare plus de la couverture bleue offerte par sa nouvelle famille, qui l'aide à se calmer

Myko, un adorable chien adopté dans un refuge, a peur d’une multitude de choses. Toutefois, lorsqu’il est pris d’angoisse, il déploie son arme secrète qui le protège de tout : sa couverture bleue.

La famille de Myko l’avait adopté alors qu’il n’était encore qu’un petit chiot très fragile. Il vivait dans un refuge et avait désespérément besoin d’un foyer aimant et chaleureux, lui offrant la sécurité et le calme qu’il lui fallait pour mener une vie paisible. Grâce à sa famille, l’animal a trouvé cette quiétude et cet amour, mais il ne parvenait pas à se défaire de ses peurs.

Aujourd’hui encore, et alors qu’il a bien grandi depuis, Myko craint une grande variété de choses. Cela va des bruits forts à l’eau, en passant par les ventilateurs de plafond, les orages et les feux d’artifice (comme bon nombre de ses congénères). En fait, il y a tant de situations qui l’effraient qu’on ne sait « jamais vraiment ce qui pourrait déclencher une réaction de peur » chez lui, confie sa propriétaire Elena à The Dodo.

Ses maîtres se demandaient comment l’apaiser dans ces moments d’anxiété. C’est finalement Myko lui-même qui a trouvé la solution en jetant son dévolu sur une couverture bleue. Ils l’avaient donnée au chien peu après son arrivée à la maison et, depuis, elle s’est transformée, à ses yeux, en cape dotée de superpouvoirs.



« Même s'il avait des tonnes d’affaires, il retirait fréquemment cette couverture particulière des meubles et la traînait dans la maison. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé qu'il semblait vraiment l'aimer », raconte Elena.



« Tant qu'il aura son doudou bleu, tout ira bien »

A présent, lorsque ses propriétaires lui disent « blue bankie » (« doudou bleu »), Myko court chercher sa couverture pour qu’ils le recouvrent avec. Auparavant, il s’en servait comme source de réconfort dans les moments difficiles, mais aujourd’hui, il la garde auprès de lui ou sur lui partout où il va.



« Parfois, nous le trouvons debout près de la porte avec la couverture sur le dos, attendant de sortir faire ses besoins. Ou alors il reste assis près de la fenêtre à regarder les oiseaux avec la couverture sur le dos », indique Elena.



D’après cette dernière, « tant qu'il aura son doudou bleu, tout ira bien ».

