Une chienne en fugue pendant l'hospitalisation de son maître croise des pompiers qui décident de lui venir en aide

En découvrant une chienne marchant seule sur la route au beau milieu de la nuit, des pompiers ont vite compris qu’elle s’était très probablement égarée et qu’elle avait besoin d’aide. Ils se sont dès lors donné pour mission de prendre soin d’elle et de retrouver sa famille.

Une chienne en fugue depuis l’hospitalisation de son maître a été retrouvée et secourue par une équipe de pompiers, rapportait KETV Newswatch 7. Les soldats du feu se sont occupés d’elle jusqu’à l’arrivée d’un proche de la victime.

Cette histoire s’est déroulée à Omaha, dans l’Etat du Nebraska (Etats-Unis). Une nuit, une unité de la caserne 41 du service d’incendie et de secours local a repéré la chienne en question alors qu’elle errait seule au milieu de la route. De petite taille et portant un harnais rose, elle semblait totalement perdue et désespérée.



« Nous avons décidé de la suivre parce que nous nous disions que c’était sûrement la chienne de quelqu’un et qu’elle lui manquait », raconte Sheena Glove, qui est à la tête de l’équipe médicale de la station 41.

Ce qu’ils ignoraient à ce moment-là, c’est qu’elle s’appelle Gracie et que son maître avait récemment été emmené aux urgences après un malaise. A l’arrivée des secours, la porte du domicile avait été laissée ouverte et la chienne en avait profité pour s’échapper.



Les pompiers ont donc recueilli Gracie et ont pris soin d’elle en attendant de retrouver sa famille. Ce soir-là, la chienne a eu droit à un savoureux repas et un panier confortable.

Un bain avant les retrouvailles

Par la suite, pendant que Sheena Glove et plusieurs collègues étaient en intervention, ceux qui sont restés à la caserne lui ont donné un bain, car elle s’était sali le pelage pendant son escapade. A son retour, Sheena Glove s’est chargée de la brosser. Un traitement que Gracie a clairement apprécié.

Une photo de la chienne a été postée sur un site local consacré aux animaux de compagnie perdus ou retrouvés. Elle a été vue par l’épouse du pompier Jesse Georges, qui a ensuite été contacté par la sœur du propriétaire de Gracie.

La famille était soulagée d’avoir retrouvé la chienne et reconnaissante envers les pompiers pour l’avoir sauvée et mise en sécurité.

La dame s’est rendue à la caserne le lendemain pour récupérer la chienne. Elle s’occupera d’elle jusqu’à ce que son frère quitte l’hôpital.