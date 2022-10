Une association recueille une chatte jetée d'une voiture en mouvement et lance un appel à témoin

La SPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) de Niagara, dans l’Etat de New York, a lancé un appel à témoin dans le but d’identifier la personne ayant jeté une chatte depuis sa voiture, rapportait WKBW. L’animal se remet de ses blessures après la terrible épreuve qu’il a vécue.

Les faits se sont produits le mercredi 12 octobre vers 16h locales. D’après des témoins de la scène, la chatte à la robe grise a été jetée par la fenêtre côté conducteur d’un 4x4 Jeep Wrangler en marche, à proximité du supermarché International Tops à Niagara Falls.

Dans la foulée de sa lourde chute, le malheureux félin blessé s’est faufilé sous une autre voiture, cherchant désespérément à s’abriter et à comprendre ce qui venait de lui arriver.

Des passants ont pu lui porter secours, puis l’emmener au refuge de la SPCA de Niagara. Bénévoles et vétérinaires s’occupent d’elle depuis l’incident.



Niagara SPCA / Facebook

Un appel à témoin pour retrouver le coupable

La chatte continue de recevoir des soins. A la SPCA, on essaie de rester optimiste quant à ses chances de s’en remettre, du moins physiquement. Mentalement et psychologiquement, en revanche, il est clair que la guérison demandera encore plus de temps et d’attention, vu le traumatisme subi.

L’équipe du refuge espère identifier et retrouver l’auteur de cet acte abject, afin qu’il soit poursuivi et que son méfait ne reste pas impuni. Elle demande à toute personne détenant une information susceptible de faire avancer l’enquête de la lui communiquer ou de se rapprocher des forces de l’ordre.

