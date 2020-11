L'association PETA met en garde les propriétaires de chiens face aux risques physiques et mentaux liés au port du collier

Photo d'illustration

Pour promener son chien, le collier n’est pas la meilleure solution, souligne PETA. L’association invite les propriétaires canins à la prudence vis-à-vis de cet accessoire, en raison des risques qu’il comporte pour la santé et le bien-être de leurs compagnons.

Si le collier fait partie des accessoires auxquels on pense en premier quand on adopte un chien, tous les modèles ne sont pas adaptés. Certains peuvent même s’avérer dangereux pour l’animal. Mal choisis, ils sont susceptibles de laisser de graves séquelles lors des promenades en laisse, tant sur le plan physique que sur celui psychologique.

Le harnais plutôt que le collier, d’après PETA

C’est ce contre quoi PETA met en garde sur son site. L’association à l’aura mondiale et dont le siège se trouve à Norfolk, en Virginie (Est des Etats-Unis), préconise l’utilisation du harnais pour promener son chien, plutôt que le collier.

Le harnais réduit la pression exercée sur la région du cou et facilite l’intervention du maître en cas de danger, puisqu’il peut ramener son animal vers lui, voire le porter plus aisément.

Pour les chiens qui ont tendance à tirer sur la laisse, PETA recommande d’opter pour les harnais munis d’une attache à l’avant, permettant de mieux rediriger les canidés. Ceux qui ne tirent pas peuvent porter des modèles en forme de H. Elle rappelle également d’utiliser des produits adaptés à la taille du chien.

Pour revenir aux colliers, l’association pointe du doigt des modèles bien spécifiques aux conséquences dramatiques sur la santé des chiens.

Des colliers pour chien à éviter à tout prix pour l’association

PETA cite le collier étrangleur parmi ceux à proscrire. Evanouissement, paralysie, atteinte de la moelle épinière, écrasement de la trachée, asphyxie, fractures osseuses dans le larynx, endommagement des vertèbres cervicales et lésions de la peau font partie des dommages causés par ce type de collier pour chien. Sont également évoqués les traumatismes et troubles comportementaux qu’il favorise, comme la peur et l’agressivité.

Les colliers à griffes, sources de douleurs, de blessures et de problèmes dermatologiques, sont mis à l’index eux aussi. D’autant plus qu’ils peuvent donner lieu à l’apparition de cicatrices chéloïdes (peau dure et en relief). A cause de ces dernières, les chiens finissent par mieux tolérer la douleur et se mettent à tirer davantage sur la laisse.

Les méfaits associés aux colliers électriques (brûlures, stress…) et à boucle simple (pas adaptés aux promenades car ne supportant pas les fortes contraintes) sont également dénoncés par PETA.