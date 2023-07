Un chien disparaît pendant deux jours, sa propriétaire renoue avec l'espoir grâce à un bel élan de solidarité

La disparition de Popa a suscité de vives inquiétudes. Il y a quelques semaines, le Saint-Bernard est sorti jouer avec un copain chien. Quelques heures plus tard, son ami est revenu seul, au grand dam de Mme Morrissette et de son compagnon de vie Olivier Latulippe.

Ni une ni deux, des recherches ont commencé et un SOS a été lancé sur les réseaux sociaux. Dans la soirée, une résidente a affirmé avoir aperçu Popa dans les montagnes, près d’un parc éolien… rempli de pièges à ours.

« On ne dort vraiment pas bien quand son chien est dans la forêt tout seul », confie Adrianne à nos confrères de CIMT-CHAU. Pour le retrouver, son partenaire a utilisé ses talents de pisteur dans les bois. Des habitants ont également apporté leur soutien, notamment en prêtant des véhicules et même un drone.

© CIMT-CHAU

« Je n’aurai jamais assez de mots pour remercier tous ces gens-là »

C’est finalement au terme de 52 heures d’angoisse que Mme Morrissette a renoué avec l’espoir. Son Saint-Bernard a été découvert sur un terrain privé près de Sainte-Françoise, soit à des centaines de kilomètres de son domicile !

Lorsqu’il a entendu son nom, Popa s’est approché de sa maîtresse. « Il m’a sentie et s’est mis à pleurer, déclare cette dernière, il était super content de nous revoir. » Après cette mésaventure, retour à la maison. Plus de peur que de mal !

Adrianne et Olivier ont été très touchés par la solidarité de leurs concitoyens. « Je n’aurai jamais assez de mots pour remercier tous ces gens-là », souligne la propriétaire du Saint-Bernard. « Ça donne chaud au cœur », ajoute son compagnon.