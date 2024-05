Un Berger Allemand amoureux des chats veut se lier d’amitié avec tous ceux qu’il croise

En tant que propriétaire relais, Susan Hicks a accueilli une femelle Berger Allemand nommée Ember dans sa maison de Poway, en Californie (États-Unis). Elle a vite constaté que le canidé aimait particulièrement les chats, bien que ceux-ci avaient tendance à le craindre à cause de son physique.

Ember était environ 5 fois plus grande qu’eux et à son arrivée, Susan ne savait pas encore si elle les prenait pour des proies : « Elle les fixe avec une intensité qui m'a effrayée au début, car cela indique généralement une pulsion de chasse » témoignait la sauveteuse, relayée par Yahoo News. Elle n’a donc pas pu approcher les chats avant que son humaine soit certaine qu’elle ne leur ferait aucun mal.

@shicks403 / Instagram

« Elle veut vraiment juste être amie avec eux »

Ember a progressivement fait une fixette sur les chats, notamment Harry, qu’elle ne lâchait pas d’une semelle. Malgré son regard insistant, elle ne montrait pas de comportement agressif ou d’attitudes laissant penser qu’elle était en chasse. Susan l’a donc doucement présentée à Harry en s’assurant que les 2 soient en sécurité.

En voyant cette grande boule de poils s’approcher de lui, le félidé a d’abord été surpris et ne l’a pas tout de suite acceptée. Mais à force de se voir et d’interagir, le chat a commencé à tolérer la présence du canidé à proximité de lui.

L’ami des chats

Susan reste à côté d’eux par prudence, mais sait qu’Ember souhaite simplement se faire un copain : « Au fil du temps et des interactions répétées, il est devenu clair qu'Ember n’était pas agressive envers les chats » précisait-elle. Sur les réseaux sociaux, elle a écrit que le toutou était « fasciné » par les félins et les internautes ont émis des théories.

Certains pensent qu’avant d’arriver chez sa bienfaitrice, Ember a noué une relation amicale avec un chat : « Je me demande si Ember avait un ami félin proche plus tôt dans sa vie » écrivait une internaute. Cela pourrait expliquer son besoin de proximité avec Harry et les autres.