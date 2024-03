L'attitude touchante d'un chien envers son ami lapin qu'il croit en danger (vidéo)

L’amitié et la protection des êtres aimés ne sont pas de vains mots chez les chiens. La propriétaire d’un canidé répondant au nom de Monte peut en attester. Cet attachement et ce besoin inné de protéger ceux auxquels ils tiennent, nos amis à 4 pattes l’expriment non seulement à l’égard de leurs congénères, mais aussi envers des humains et des représentants d’autres espèces.

Dans le cas de Monte, c’est un lapin appelé Walter qu’il apprécie et cherche constamment à garder à l’abri de tout danger. Leur maîtresse Marni Licursi, alias « @itswalterhops » sur TikTok et habitant Cleveland dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), partage régulièrement sur le réseau social des vidéos dont ses animaux de compagnie sont les protagonistes.



Dans l’une de ces publications mise en ligne le 15 février 2024 et relayée par Parade Pets, on peut voir à quel point Monte prend son rôle de grand frère protecteur au sérieux lorsqu’il s’agit de Walter.

La vidéo montre d’abord un autre chien, une femelle appelée Fiona, suivre le lagomorphe et sautiller autour de lui en remuant la queue. La chienne a clairement envie de jouer avec le lapin, alors que ce dernier préfère qu’on le laisse tranquille. En outre, il n’est pas habitué à la présence de Fiona et n’est donc pas particulièrement rassuré en sa compagnie.

Invitée ou pas, Monte n’aime pas que l’on embête Walter

Marni Licursi explique, en effet, que Fiona est une « invitée » et qu’elle n’est là que pour la semaine. « Elle adore Walter, mais Monte, le frère de Walter, est un peu protecteur », peut-on également lire sur la vidéo.

Monte surgit alors de nulle part et fonce vers Fiona pour l’éloigner du lapin et lui faire comprendre qu’elle n’a pas intérêt à continuer de l’« embêter », ce qui n’était visiblement pas l’intention de la chienne.

Le chien vient ensuite vers sa propriétaire qui le calme et lui explique qu’il n’a pas à s’en faire pour son ami Walter. Ce dernier a de la chance de pouvoir compter sur un ange gardien à 4 pattes.