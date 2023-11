2 frères Pitbull séparés pendant 5 mois après leur sauvetage se retrouvent et ne se lâchent plus

Keiko et Niko ont la chance d’avoir été retirés des mains de leurs malfaiteurs. Chacun a rejoint son propriétaire respectif, car ils ne pouvaient pas être adoptés ensemble. Mais après plusieurs mois, ils ont eu l’opportunité de se retrouver, et ne se sont plus jamais quittés.

Une portée de jeunes Pitbulls a été prise en charge par l’organisme Simi Valley Missing Pets, en Californie (États-Unis), après un signalement. Chaque chiot, dont Keiko et Niko, a trouvé sa maison pour la vie. Il n’était pas prévu qu’ils se revoient un jour, mais le destin en a décidé autrement.

Tous étaient destinés à devenir des chiens de combat. Cette pratique barbare est illégale aux États-Unis. Néanmoins, la Fondation 30 Millions d’Amis estime qu’environ 25 mille canidés sont forcés de se battre chaque année. Les associations de protection animale tentent de démanteler les divers réseaux.

Un meilleur avenir pour la fratrie

La portée rescapée a reçu des soins, des vaccins et une puce électronique après son sauvetage. Elle n’a pas mis longtemps à trouver des adoptants une fois remise sur pattes. Chaque chiot est parti de son côté. Niko et Keiko étaient les derniers à s’en aller. Une famille a adopté ce dernier et aurait souhaité plus que tout prendre son frère avec. Malheureusement, elle avait déjà 2 autres chiens à la maison.

Les frangins se sont donc séparés, rejoignant chacun des maîtres différents. Keiko s’est très bien intégré au sein de son nouveau foyer. Ses propriétaires, relayés par Animal Channel, ont déclaré qu’il était « le petit chiot parfait ».

Un malheur a entraîné un bonheur

En revanche pour Niko, les choses n’ont pas été aussi simples. La cohabitation avec ses humains adoptifs ne s’est pas bien passée, si bien qu’ils ont décidé de le ramener au refuge. Il était de nouveau disponible à l’adoption, 5 mois plus tard. Au même moment, la famille de Keiko venait de perdre l’un de ses toutous.

En scrutant les réseaux sociaux, elle a découvert que Niko était de retour au chenil, et est allée le chercher. Il n’avait jamais oublié son frère Keiko et ne l’a plus lâché lorsqu’il l’a retrouvé.

Les 2 sont indissociables, malgré leur tempérament opposé. Niko a besoin d’un peu plus de temps que son congénère pour se reconstruire, mais il est bien entouré désormais. La présence de Keiko l'apaise et ses nouveaux maîtres font preuve d'une immense bienveillance envers lui.

