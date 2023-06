« On fait tout pour lui » : une association dévouée aide un chien maltraité à reprendre goût à la vie (vidéo)

L’association Cœur à 4 pattes, présidée par Valérie Heriaud, se souviendra longtemps du sauvetage de Junior. Le Saint-Bernard, victime de maltraitance, arborait un corps décharné et semblait prisonnier des sombres griffes de la dépression. Depuis sa saisie, il reprend doucement goût à la vie et réapprend à faire confiance.

Le samedi 13 mai est à marquer d’une pierre blanche pour Junior. Ce jour-là, le Saint-Bernard de 9 ans a entrevu le bout du tunnel après une longue période de souffrance. La délivrance s’est incarnée en la personne de Valérie Heriaud, présidente de l’association de protection animale Cœur à 4 pattes, et de sa collègue Cécile.

Le canidé, qui partageait le domicile avec l’épouse de son défunt maître, restait tapi dans l’ombre. Invisible aux yeux de l’octogénaire, il attendait… Le retour de son humain préféré ? Un petit geste d’affection ? La mort ? Selon l’enquêtrice, le chien « complètement dépressif » guettait l'arrivée de la dame en noir.

« La femme, âgée de 84 ans, ne le nourrissait pas et le laissait mourir, a indiqué notre interlocutrice, on pourrait porter plainte, mais nous en sommes à 156 plaintes en 7 ans et elles n’aboutissent à rien. »

Lors de la saisie, les sauveteuses ont peiné à le faire monter dans la voiture, car « il ne tenait pas sur ses pattes ». Épuisé, affamé, déshydraté, Junior ressemblait davantage à un squelette qu’à un molosse aux airs de noblesse. Sa peau meurtrie, tel un voile d’une extrême finesse, recouvrait un tas d’os saillants.

« Son arrière-train ne fait même pas 10 cm de large, a poursuivi Valérie, il lui manque au moins 30 kg. Sa peau est surinfectée, il est rongé par les puces et il dégage une forte odeur. C’est honteux de laisser un animal dans cet état-là. »

© Cœur à 4 pattes

« C’est un miracle ! »

Une fois délivré de son tombeau, le Saint-Bernard a passé 5 jours sous perfusion chez le vétérinaire. Par la suite, Valérie, qu’il suivait constamment, a dû lui donner la becquée et l’hydrater à l’aide d’une seringue. En une semaine, le rescapé a réussi à gagner 2 kg.

Les nombreux soins et témoignages d’amour lui ont permis de reprendre du poil de la bête. Aujourd’hui, Junior se meut avec moins de difficulté, mais il sait également manger et boire tout seul !

« C’est un chien qui a énormément besoin de tendresse, a déclaré sa bienfaitrice, on fait tout pour lui, on se donne à fond. On demeure positif en voyant ses progrès. » Pour couvrir les frais liés à sa prise en charge, l’association a lancé une cagnotte en ligne.

Hélas, l’organisme a perdu en visibilité depuis le piratage de son compte Facebook en mars. « On n’a plus nos 50 000 abonnés et on avait que cette page pour les adoptions. On en a créé une nouvelle en urgence, mais on a du mal à faire adopter nos animaux », nous a confié notre source.

© Cœur à 4 pattes

Heureusement, un merveilleux événement a mis du baume au cœur à l’équipe. Junior sera prochainement adopté !

« On lui a trouvé une famille qui vit non loin de notre association et c’est notre vétérinaire partenaire qui continuera le suivi. C’est un miracle ! », s’est enthousiasmée Valérie.

Au sein de son nouveau foyer, Junior pourra respirer le parfum de la bienveillance et de la sérénité à pleins poumons. Grâce à l’intervention des bénévoles, le chien est passé de l’ombre à la lumière.