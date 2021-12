Un chien dévore 6 paquets de pièces en chocolat de Noël et doit subir une intervention chirurgicale d'urgence

© PA/PDSA

Hugo n’a pas résisté à la tentation quand il a eu accès à plusieurs paquets de pièces en chocolat chez sa propriétaire. Ce qui a valu à ce chien une grosse crise et une intervention chirurgicale urgente qui lui a sauvé la vie.

A l’approche de Noël, un chien a survécu à une intoxication au chocolat grâce à une opération, comme le rapportait la BBC le lundi 27 décembre.

Le canidé en question est un Staffordshire Bull Terrier nommé Hugo. Amie, sa propriétaire, raconte qu’elle ne s’était absentée que très brièvement ce jour-là. Elle devait effectuer quelques courses et, à son retour à son domicile situé à Plymouth (sud-ouest de l’Angleterre), elle avait découvert avec horreur « des paquets déchirés et des morceaux de papier d'aluminium partout sur le sol, sans le chocolat ».

Le chien avait réussi à atteindre ces pièces en chocolat pour les manger avec une partie de l’emballage. L’état de l’animal semblait d’abord normal, mais il s’est rapidement dégradé par la suite. Hugo s’est mis à vomir du sang, puis a eu une crise terrible.



PA/PDSA

Amie l’a aussitôt emmené à la clinique vétérinaire PDSA (People’s Dispensary for Sick Animals) locale, où il a été opéré en urgence. Pour Donna Southwould, infirmière dans cet établissement, le quadrupède « a eu beaucoup de chance et aurait pu mourir s'il n'avait pas été traité à temps. […] Hugo est maintenant à la maison avec un repos strict et sur la voie du rétablissement. »



PA/PDSA

Sa maîtresse « à jamais reconnaissante » envers les vétérinaires

Quant à sa propriétaire, elle considère que le sauvetage du Staffie est un « miracle de Noël ». Elle se dit « à jamais reconnaissante » envers le personnel du centre vétérinaire, alors qu’elle pensait perdre son ami à 4 pattes.

Le chocolat fait partie des aliments dangereux, voire mortels pour les chiens, notamment en raison de la présence de théobromine dans cet aliment. La substance affecte leur système nerveux, leur santé cardiaque et provoque une importante indigestion. Il doit être systématiquement gardé hors de portée de nos animaux de compagnie.