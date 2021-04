Un chien, déçu de sa nouvelle coupe, boude sa maîtresse dès sa sortie du toiletteur (vidéo)

Qui n’a pas été déçu en sortant de chez le coiffeur au moins une fois dans sa vie ? Roxy la chienne sait parfaitement ce que c’est. Elle n’a pas du tout aimé son nouveau look après son passage chez le toiletteur. Elle l’a clairement fait savoir à sa maîtresse quand elle est venue la cherche.

Roxy est une adorable chienne Caniche à l’énergie débordante. Vivre à ses côtés est un bonheur au quotidien pour sa propriétaire Eris Baker, qui l’aime pour sa douceur, sa joie de vivre et ce côté « clownesque » qu’elle peut avoir de temps à autre.

Son humour, la chienne l’a toutefois quelque peu perdu récemment, après être passée chez le toiletteur, comme le raconte The Dodo.

Roxy est pourtant habituée à se rendre au salon de toilettage. Sa maîtresse l’y emmène régulièrement pour l’entretien de son joli poil bouclé. La chienne ne s’attendait toutefois pas à changer d’aspect cette fois-ci.

D’habitude, le toiletteur ne lui coupe que les poils du corps, sans toucher à ceux de la tête et des oreilles. A l’occasion de la dernière séance, Eris Baker lui a demandé de raccourcir aussi les poils entourant ses oreilles, car elle avait remarqué qu’ils avaient tendance à s’emmêler.

Ce qui a conféré à Roxy une apparence bien différente. Elle ne s’en est pas rendu compte au départ. Quand Eris Baker est venue la chercher au salon, elle était ravie et lui a fait la fête. En revanche, lorsqu’elle s’est retrouvée dans la voiture, son attitude a changé du tout au tout. La jeune femme pense que Roxy a aperçu son reflet et qu’elle a détesté ce qu’elle a vu.

Résultat, la chienne s’est mise à bouder. Elle s’est tournée vers la vitre de la portière et ne voulait plus regarder sa maîtresse, qui lui parlait et la caressait pour la réconforter, sans parvenir à contenir ses rires. C’est ce qu’on voir dans la vidéo ci-dessous, qu’elle a postée sur Instagram :

Toutefois, comme le montre cette autre vidéo publiée peu après, Roxy a, semble-t-il, fini par accepter son nouveau look :