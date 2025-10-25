"Aucun animal ne devrait avoir à endurer un tel niveau de négligence", la détresse silencieuse d'un chien bouleverse les bénévoles qui l'aident à s'en remettre

Abandonné dans un état de santé alarmant, loin de l’image soignée de sa propriétaire, un petit chien portait sur lui les stigmates d’une négligence grave et prolongée. Grâce à la mobilisation des bénévoles et à un élan de solidarité, il peut aujourd’hui espérer une seconde chance.

“Avec votre soutien, nous pouvons nous assurer que les prochains chapitres de sa vie seront remplis d’amour et de dignité, et non de douleur”. Tel est le message lancé via le site Bored Panda par Gloria Lissner, fondatrice de l’association Famous Fido Rescue, basée à Chicago dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis), à la communauté au sujet d’un chien découvert mal en point.

Le canidé en question est un croisé Loulou de Poméranie de 8 ans, répondant au nom de King. Son nom n’a rien à voir avec le traitement que lui réservait sa propriétaire, qui était tout sauf royal.



Famous Fido Rescue Adoption, Wellness & Learning Center / Facebook

Lorsque sa maîtresse l’a amené au refuge pour l’abandonner, l’apparence de celle-ci contrastait fortement avec l’état de l’animal. Alors qu’elle affichait une toilette impeccable, le malheureux chien, lui, était totalement négligé. Les bénévoles étaient sous le choc en voyant ses griffes si longues qu’elles s’enroulaient autour de ses pattes, ses oreilles infectées, son pelage clairsemé, ainsi que sa peau rougie et clairement douloureuse.



Famous Fido Rescue Adoption, Wellness & Learning Center / Facebook

“Impossible d’ignorer sa souffrance”

Dès son arrivée, King a été emmené chez le vétérinaire pour un examen complet, qui a confirmé ce dont l’équipe de Famous Fido Rescue ; il était atteint de la gale. Le quadrupède allait avoir besoin d’un long traitement pour s’en remettre.

“Regarder la peau douloureuse et abîmée de King est déchirant, confie Gloria Lissner. Il est impossible d'ignorer la souffrance qu'il doit ressentir. Aucun animal ne devrait avoir à endurer un tel niveau de négligence”.



Famous Fido Rescue Adoption, Wellness & Learning Center / Facebook

L’association a commencé les soins, mais elle a besoin de dons pour les poursuivre et aider King à prendre un nouveau départ. Elle a donc lancé un appel aux dons.

Le chien sera proposé à l’adoption dès que son état de santé le permettra.