Un chien découvre un oisillon mourant dans son jardin, depuis qu'il l'a sauvé ce sont les meilleurs amis !

© VIVIANA DAVILA

L’action héroïque de ce chien étonne et sauve la vie d’un oiseau qui serait perdu sans lui.

Le Labrador, Hiro, et sa maitresse Viviana Davila habitent une maison à Puerto Rico. Un jour, la paire profitait du beau temps sur la terrasse lorsque Hiro s’est mis en alerte. Quelque chose s’était échoué près de la barrière.

Le chien est allé voir de près. Il trouve un oisillon en très mauvais état et commence à le lécher pour le maintenir en vie. Tout en faisant cela, Hiro essaie d’appeler sa maitresse du regard.

Davila comprend que quelque chose se passe et se rend auprès de son chien. En voyant l’animal blessé, elle le couvre avec une serviette et le prend dans le but de l’emmener se faire examiner par un professionnel.

Après consultation, le vétérinaire annonce à Davila que son chien a sauvé la vie de la perruche. Malheureusement, l’animal est paraplégique. Il est probablement tombé de son nid. Mais il n’aurait jamais survécu sans l’aide de Hiro.

Dans la majorité des cas, rapporte le Dodo, l’oiseau aurait certainement été euthanasié. Mais celui-ci se montrait particulièrement combattif. Davila l’a donc baptisé Hope, car il représente l’espoir.

Davila a décidé d’adopter l’oisillon. Suivant les consignes du vétérinaire, elle s’occupe de Hope et observe des améliorations extraordinaires. L’oiseau se porte de mieux en mieux et il gagne de la force.

Le chien quant à lui joue son rôle de grand frère à la perfection. Il suit sa petite sœur partout et garde toujours un œil sur elle.