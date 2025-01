Atteinte d’une maladie intestinale sévère, cette petite chienne passe une soirée mémorable organisée par son humain (vidéo)

Ellie et sa petite sœur Emma sont de véritables stars sur les réseaux sociaux. Avec plus de 2,8 millions d’abonnés, on peut dire que ces petites femelles Golden Retriever ont la cote ! Malheureusement, Ellie, la plus âgée, a récemment développé une maladie appelée gastro-entérite hémorragique, qui affecte les intestins. Comme l’explique le site Parade Pets, cette pathologie peut entraîner une grave déshydratation et une fièvre dangereusement élevée. Pour éviter toute issue fatale, le propriétaire d’Ellie s’est donc empressé de l’emmener chez son vétérinaire.

© @elliegoldenlife / Instagram

Fort heureusement, avec le bon traitement, Ellie a pu être remise sur pattes. Même si elle est tirée d'affaires, la petite chienne est encore très fatiguée. Alors, pour lui remonter le moral et passer un tendre moment avec elle, son “papa” prénommé Kevin a décidé de lui organiser un adorable instant de partage. Sur le compte Instagram dédié à ses chiennes, il a filmé toute la préparation de cette petite soirée. “Les moments comme celui-là me rendent tellement heureux”, a-t-il écrit en légende de la publication.

Un trio touchant

Sur la fin de la vidéo, on peut voir Ellie se blottir dans les bras de son humain, entourée de couvertures chaudes et d’oreillers moelleux. À leurs pieds, Emma est venue se coucher également, consciente de la convalescence de sa grande sœur. Dans les commentaires, les internautes sont eux aussi très touchés par cette adorable scène. “Je suis touchée de voir à quel point Emma est attentionnée et compréhensive. Elle surveille sa sœur aînée et se blottit contre elle tout en s'assurant qu'elle lui laisse assez d'espace”, s’émerveille l’un d’entre eux pendant qu’un autre félicite Kevin pour son attention envers sa chienne : “Tu es un extraordinaire papa chien”.

A lire aussi : La maîtresse de 2 Huskies transforme sa maison en aire de jeux pour leur permettre de s'amuser au frais (vidéo)

© @elliegoldenlife / Instagram

Quand elle aura retrouvé toute son énergie, Ellie pourra de nouveau exercer son rôle de chien de thérapie aux côtés de sa petite sœur Emma. Depuis qu’elles sont diplômées, les 2 chiennes arpentent les hôpitaux pour enfants au nom du Children's National et rendent même parfois visite aux soldats de l’armée américaine. On souhaite un bon rétablissement à Ellie !