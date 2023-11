Un chien découvert in extremis au fond d'une benne à ordures doit à présent surmonter son traumatisme

Qui sait ce qu’il en serait advenu de Dulce si cette chienne n’avait pas été retrouvée et secourue par les employés d’un restaurant ? Ces derniers avaient compris que quelque chose de suspect venait de se produire en voyant un homme jeter ce qu’ils prenaient pour des ordures dans une benne, près de leur établissement.

Une chienne a échappé au pire de justesse après avoir été jetée dans une benne à ordures, rapportait WPLG Local 10 le lundi 6 novembre.

Les faits s’étaient déroulés la veille aux alentours de 13 heures locales à Oakland Park, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Les employés du restaurant La Granja avaient remarqué une camionnette s’étant arrêtée à proximité de l’établissement, au niveau du container à déchets.

Un homme était descendu du véhicule pour y jeter quelque chose. Jusque-là, les membres du personnel de La Granja pensaient qu’il venait de se débarrasser d’un sac d’ordures, mais ils trouvaient malgré tout son comportement douteux.

L’un d’eux est allé vérifier et a été horrifié de constater que ce qu’il venait de placer au fond de la benne était une chienne de petite taille. La pauvre était terrifiée ; elle tremblait et restait totalement silencieuse.



WPLG Local 10

Il a aussitôt prévenu l’association locale de protection animale, la Saving Sage Animal Rescue Foundation, dont le refuge ne se trouve qu’à un kilomètre et demi de cet endroit. La présidente de l’organisation Regina Vlasek et son équipe sont venues la chercher pour la prendre en charge.

Examinée par un vétérinaire, la chienne était heureusement en bonne santé, quoique secouée et affamée. De plus, ses vaccins n’étaient pas à jour, mais Saving Sage Animal Rescue Foundation et le praticien y ont remédié.



WPLG Local 10

Une famille d’accueil pour Dulce

Sur les images de vidéosurveillance obtenues par l’association, l’auteur de l’abandon et la plaque d’immatriculation de sa camionnette sont visibles. Ces informations ont été transmises au bureau du shérif du comté de Broward, qui a ouvert une enquête.

La chienne, qui a été appelée Dulce par ses bienfaiteurs, a une puce d’identification, mais celle-ci n’est pas enregistrée. Elle a encore très peur et se cache là où elle le peut. C’est ce dont on peut se rendre compte dans la vidéo ci-dessous où l’employé du restaurant qui l’a sauvée, venu lui rendre visite au refuge, raconte ce qui s’est passé.

Une famille d’accueil a été trouvée pour Dulce. La chienne aura tout le temps de surmonter son traumatisme et de réapprendre à faire confiance aux humains. Elle pourra ensuite être proposée à l’adoption.

Saving Sage Animal Rescue Foundation / Facebook