Les employés d'une école découvrent 6 chatons affamés dans une benne à ordures

Le mois dernier, les employés d’une école de Minneapolis, dans le Minnesota, ont fait une découverte choquante : une portée de minuscules chatons avait été abandonnée dans leur benne à ordures. Les petites boules de poils, âgées d’environ 6 semaines, étaient très maigres et humides lorsqu’elles ont été trouvées.

Rapidement, les agents du Minneapolis Animal Control sont arrivés sur les lieux pour retirer les chatons de la benne, puis les amener au refuge de la ville. À ce moment-là, les équipes du Ruff Start Rescue ont pris le relais.

6 « petites merveilles »

« Ils sont mignons à plus d’un titre ! Ces petites merveilles étaient toutes grasses. Elles sentaient les nems ! » ont confié les membres du Ruff Start Rescue à leur sujet.

Ruff Start Rescue / Facebook

Les 6 félins ont rapidement été relogés en foyers d’accueil, où ils ont pris un bain bien mérité et reçu de nombreuses marques de tendresse. « Lorsque j’ai rencontré ces chatons malodorants pour la première fois, ce fut le coup de foudre ! » a déclaré Jessi Veurink, leur mère d’accueil, à The Dodo.

Ruff Start Rescue / Facebook

« La première heure environ, ils ont été très calmes et réservés. Ils nous ont volontiers laissé les baigner, les réchauffer et les examiner attentivement. À la fin de la nuit, j'ai compris qu'ils savaient que nous étions là pour les aider, et depuis, ils ne nous quittent plus ! » a-t-elle ajouté.

Un lieu parfait pour s’épanouir

Après avoir connu un début de vie difficile, les chatons sont enfin en sécurité et bénéficient de tous les soins dont ils ont besoin. « Ils sont très heureux et affectueux. Toute notre famille est amoureuse d’eux », poursuit Jessi.

Ruff Start Rescue / Facebook

A lire aussi : Les clients d’un magasin réclament un mémorial en l’honneur d’un chat qui en était la mascotte

Une fois leurs estomacs remplis, les chatons sont partis à la découverte de leur nouvelle maison. « Avez-vous déjà entendu le bruit de chevaux au galop qui courent dans un pâturage ouvert ? Eh bien, c'est le bruit que fait ma maison tout au long de la journée ! […] Ils passent leur après-midi à jouer et à se courir après », raconte Jessi.

Aujourd’hui, les félins sont âgés de 3 mois environ. Ils ont été nommés Prairie, Wildflower, Cedar, Bear Root, Sage et Sweetgrass. Confiants et curieux, tous sont enfin prêts à être adoptés et à écrire le prochain chapitre de leur vie. Une chose est sûre : ils n’auront plus jamais à vivre dans une benne à ordures !