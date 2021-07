Un chien découvert avec la langue coupée dans une rue. 3 mois plus tard, il est à un tournant de sa vie !

Un chien découvert avec la langue coupée dans une rue. 3 mois plus tard, il est à un tournant de sa vie !

© Sarah Barnett / ACCT Philly

Victime d’un acte d’une cruauté sans nom, un chien a réussi à s’en remettre grâce aux efforts et à l’amour des bénévoles, ainsi que de sa mère d’accueil. Il est désormais prêt à être adopté. L’association l’ayant sauvé est à la recherche de la famille idéale pour ce canidé amical et affectueux.

Heart, un chien errant retrouvé blessé et avec la langue coupée, a parfaitement remonté la pente et est aujourd’hui proposé à l’adoption. Un récit rapporté par People ce mercredi 30 juin.

En avril dernier, un passant faisait une terrible découverte dans l’une des rues de Philadelphie, en Pennsylvanie. Un chien, qui semblait totalement désorienté, titubait et était blessé en divers endroits du corps. Du sang coulait également de sa bouche. La personne l’avait immédiatement emmené au refuge de l’association locale, ACCT Philly. L’examen vétérinaire révélait l’atrocité du traitement qu’on avait réservé au malheureux quadrupède ; on lui avait sciemment coupé la langue.

Sarah Barnett / ACCT Philly

En plus d’une décennie d’activité au sein d’organisations de protection animale, Sarah Barnett, directrice du développement et de la communication d’ACCT Philly, n’avait jamais vu cela.

La mutilation subie par le chien, que ses sauveurs ont appelé Heart, lui causaient des douleurs insupportables et l’empêchaient de s’alimenter normalement. Sarah Barnett et le reste de l’équipe se sont mobilisés pour lui apporter tout le soin et toute l’attention dont il avait besoin.

Une extraordinaire capacité d’adaptation

Parallèlement, ils se sont mis à la recherche d’une famille d’accueil pour Heart, mais n’en ont trouvé aucune. L’idée était de le préparer à l’adoption et l’aider à faire confiance aux humains. Confiance qu’il n’avait d’ailleurs pas perdue malgré ce qu’il avait vécu.

Sarah Barnett a finalement décidé de l’accueillir elle-même. Une décision qu’elle n’a pas regrettée, bien au contraire. Elle lui a permis de voir à quel point ce chien était adorable, amical et ne demandait qu’à être aimé.

Sarah Barnett / ACCT Philly

Son expérience précédente avec un Shar-Pei appelé Dimitri lui avait déjà donné l’opportunité de prendre la mesure de la capacité qu’ont les chiens à surmonter les pires difficultés. Né dans une usine à chiots, Dimitri était aveugle et avait appris à Sarah Barnett « à être maman d'un chien ayant des besoins spéciaux et à quel point [ces animaux] peuvent s'adapter ». Heart n’a fait que confirmer ce constat.

Un chien resté doux et affectueux malgré ses traumatismes

Le principal défi a ensuite été de trouver la meilleure méthode permettant à ce dernier de manger malgré sa langue mutilée. Après de multiples essais, Sarah Barnett a compris qu’il fallait simplement surélever sa gamelle de croquettes. Pendant quelques jours, elle devait néanmoins l’aider et nettoyer l’excès de nourriture qui se retrouvait dans sa bouche ou par terre, mais Heart a lui-même fini par intégrer la chose.

Sarah Barnett / ACCT Philly

Aujourd’hui, il se nourrit seul. Il est heureux, encore plus agréable avec les humains de tous âges, y compris les enfants, et prêt à commencer une nouvelle étape dans sa vie. L’équipe d’ACCT Philly s’efforce de lui trouver une famille adoptive sans autre animal de compagnie, Heart ayant besoin d’un maximum de calme.

Sarah Barnett / ACCT Philly