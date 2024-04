Jean Combazard, grand nom du mushing, veut rendre la pratique de ce sport accessible aux personnes en situation de handicap

Le mushing allie la passion pour les chiens, celle du sport, mais aussi la découverte de paysages à couper le souffle, qu’ils soient enneigés ou pas. Jean Combazard est tombé dans la marmite des sports canins de traîneau depuis son plus jeune âge et, au fil des années, il est devenu un protagoniste de premier plan dans ce domaine aussi bien en France qu’à l’échelle internationale.

4 fois champion du monde, champion d’Europe à 13 reprises, un très long palmarès aux championnats de France… L’armoire à trophées obtenus par Jean Combazard lors de ses innombrables compétitions de mushing est pleine à craquer, mais bien plus que les titres, c’est l’envie de partager cette passion avec le plus grand nombre qui le motive au quotidien.

Ce sentiment n’a fait que se renforcer lorsqu’il s’est mis à pratiquer l’attelage en situation de handicap avec l’association des Marcassins du Cœur, 4 années plus tôt. Rendre la discipline accessible aux personnes en situation de handicap est pour lui un véritable objectif de vie.

Une activité à la fois exigeante et passionnante

Le mushing est une activité exigeante, tant pour les chiens que pour le musher. Les canidés doivent évidemment développer des aptitudes (endurance, vitesse, détermination…) naturellement présentes chez les races traditionnellement employées dans cette activité comme le Husky Sibérien, le Malamute de l’Alaska, le Chien du Groenland, le Laïka Russo-Européen ou encore le Samoyède.

Quant au pratiquant du mushing, il doit savoir diriger les chiens, communiquer avec eux, être à l’écoute de leurs besoins et prendre soin d’eux.

Une fois ces exigences intégrées, on peut laisser libre cours à sa joie de parcourir des distances plus ou moins longues sur neige ou sur terre, à la tête d’attelages constitués d’un seul ou de plusieurs chiens, et ce, en compétition ou tout simplement en tant que loisir.

Le mushing procure ainsi un plaisir et des sensations uniques, décuplés par la présence, l’enthousiasme et la joie de vivre des chiens. C’est ce que Jean Combazard souhaite faire vivre aux personnes en situation de handicap en leur facilitant l’accès à ce sport.

Le mushing accessible à tous

Directeur Technique Fédéral au sein de la FFPTC (Fédération Française de Pulka et Traîneau à chien), Président du club Aurore Boréale et musher à l’expérience inégalée, ce projet lui tient particulièrement à cœur et il met tout en œuvre pour le concrétiser.

L’une des initiatives qu’il mène dans ce sens avec la FFPTC aura lieu à l’occasion du prochain Championnat de France, qui se tiendra les samedi 13 et dimanche 14 avril à Forges-les-Eaux en Seine-Maritime. Elle consistera notamment à présenter et mettre en avant, en partenariat avec la société Vipamat, la cani-joëlette. Il s’agit d’un chariot à roulettes muni d’un siège et spécialement pensé pour permettre aux personnes en situation de handicap de pratiquer le mushing en toute sécurité.



Pour qu’une telle action de sensibilisation et celles à venir puissent voir le jour et se développer, la Fédération Française de Pulka et Traîneau à chien a besoin du soutien de partenaires et de collaborateurs. La FFPTC et Jean Combazard travaillent d’ailleurs activement à la recherche de financement pour aller plus loin dans l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’univers du mushing.