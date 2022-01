Un chien de refuge ne suscitant l'intérêt de personne apprend une nouvelle langue pour élargir son cercle de potentiels adoptants

© Dogs Trust Cardiff

Dans l’espoir d’augmenter ses chances d’être adopté, le personnel d’un refuge du pays de Galles a eu l’idée d’aider un chien à devenir bilingue. Le canidé obéissant déjà aux ordres en anglais ; il connaît désormais ceux en gallois.

Depuis l’arrivée de Buddy, un croisé Staffordshire Bull Terrier d’un an, au refuge Dogs Trust Cardiff dans la capitale du pays de Galles, personne ne s’est intéressé à lui en vue de l’adopter. Pourtant, ce chien décrit comme « doux et sensible » a tout pour plaire. Bon nombre de canidés passés par cette structure d’accueil trouvent assez rapidement de nouvelles familles, alors que lui les voit partir et rêve d’avoir la même chance.



Dogs Trust Cardiff

Lizzie Smith, qui s’occupe de lui au refuge, cherchait un moyen de l’aider. Elle pense l’avoir trouvé en commençant à lui apprendre les ordres en gallois, langue celtique parlée couramment par la moitié des habitants du pays.

Buddy obéissait déjà aux commandes en anglais. A présent, il en fait de même avec les ordres prononcés en gallois comme « eistedd » (assis), « i lawr » (couché) ou encore « pawen » (donne la patte). Pour Lizzie Smith, c’est aussi l’occasion pour apprendre la langue elle-même.

« C'est un élève si passionné et si intelligent »

Il semble toutefois que le chien la surpasse dans ce domaine, comme elle l’explique à Wales Online : « Je passe beaucoup de temps avec Buddy, alors j'ai pensé que j'utiliserais notre temps d'apprentissage pour lui enseigner de nouveaux tours ou, en l’occurrence, une nouvelle langue ! C'est un élève si passionné et si intelligent. Je pense qu’il a intégré les mots plus vite que moi. »

Dogs Trust Cardiff

Kim Davis, directrice adjointe du refuge Dogs Trust Cardiff, espère aussi que cette aptitude supplémentaire contribuera à faire changer le destin du Staffie. Celui-ci a simplement besoin « de temps et de patience pour s’habituer à son nouveau foyer et faire confiance », dit-elle. Dès lors, Buddy « devient un compagnon loyal et adorable. »