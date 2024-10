Un chien de 8 ans subit une longue opération chirurgicale après avoir mangé 80 cm de guirlandes

Sur son blog, Vets Now a raconté l’histoire d’un Berger Allemand ayant fait une grosse frayeur à sa propriétaire lors des fêtes de fin d’année en 2019. L’animal, âgé de 8 ans, à l’époque a dévoré des décorations de Noël avant même que sa propriétaire, Olivia Mullen, n’ait eu le temps de l’accrocher sur le sapin.

« L’arbre n’était pas encore mis et il était déjà parti fouiller dans une boîte, déclare la jeune femme, j’étais en train de travailler et ma mère m’a appelée pour me dire qu’il avait mangé des guirlandes. » Sa maman lui a également indiqué que Benji avait vomi.

« C’est la première fois qu’il fait quelque chose comme ça, poursuit Olivia, il ne court même pas après les chaussures ou les jouets, donc c’était une surprise totale. »

80 cm de guirlandes

Par la suite, Olivia a emmené son chien – « anormalement calme et malade » – à la clinique vétérinaire de Vets Now située à Manchester. Des radiographies ont montré 80 cm de guirlandes à l’intérieur de son corps !

« C’était vraiment horrible. Je n’arrivais pas à croire qu’il avait mangé autant de guirlandes, confie Olivia, on voyait clairement que tout était emmêlé et j'ai tout de suite su qu'il aurait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. »

© Vets Now

Une longue opération a été nécessaire pour retirer les décorations de Noël enroulées comme des spaghettis. Rassurez-vous, le toutou s’en est sorti ! Après 3 jours de soins à la clinique vétérinaire, il a pu rentrer à la maison. Toute cette mésaventure ne représente plus qu’un mauvais souvenir lointain.

Mais Olivia et les soigneurs de Vets Now profitent de cette histoire pour sensibiliser les propriétaires de chiens. « Le fait que Benji n'ait jamais eu envie de mâcher des choses auparavant montre qu’il faut toujours être vigilant », souligne la jeune femme.

« Les guirlandes brillantes peuvent être très attrayantes pour les chiens et les chats, mais elles sont extrêmement dangereuses en cas d'ingestion, conclut un professionnel de Vets Now, si vous pensez que votre chien ou votre chat a avalé des guirlandes ou tout autre objet similaire, comme du ruban ou du fil, n'attendez pas l'apparition de signes ou de symptômes avant d'agir. Appelez immédiatement votre vétérinaire. Il est également utile de garder les décorations de Noël et autres objets dangereux hors de portée de votre animal. »