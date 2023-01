Un chat s'en prend au sapin de Noël, puis s'accorde une petite sieste comme de rien n'était (vidéo)

Qu’y a-t-il de pire que de mettre la décoration du sapin en pièces à quelques jours de Noël ? Réponse : s’endormir tranquillement après avoir commis ce forfait, et juste à côté de la victime.

C’est ce qu’a fait le chat de Lisa Naughton, utilisatrice de TikTok qui a partagé sur le réseau social une vidéo le montrant à l’œuvre. Publiée le vendredi 9 décembre, la séquence totalise près d’un millier de vues à ce jour. Elle est relayée par Newsweek.

« Que l’on accorde une augmentation à ce travailleur acharné », peut-on lire en légende de ce post. Le travailleur en question, un adorable chat à la robe claire, a effectivement l’air d’avoir mis du cœur à l’ouvrage quand il s’agissait pour lui de s’en prendre au sapin de Noël.



Lisa Naughton / TikTok

Sa maîtresse n’a pu que constater les dégâts et l’attitude inattendue (pas tant que cela quand on connaît les chats) de son compagnon félin.

Après avoir dépouillé l’arbre d’une partie de ses décorations et parsemé le sol du salon de boules colorées, l’auteur des faits s’est tout bonnement endormi à proximité du pauvre sapin, au bord de la fenêtre. Totalement détendu, une patte arrière appuyée contre le mur comme pour mieux narguer sa propriétaire, le chat affichait une désinvolture déconcertante.

Voici la vidéo :

Chats et sapins de Noël : vigilance !

La situation prête à sourire, mais elle aurait pu connaître une tournure moins amusante. Le chat aurait pu s’attaquer aux guirlandes lumineuses et ainsi se mettre en danger. Les aiguilles du sapin et les petits éléments ornementaux susceptibles d’être avalés font aussi partie des risques liés à l’arbre de Noël quand on a un animal de compagnie, et vis-à-vis desquels on doit rester prudent.